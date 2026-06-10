Taça da Copa do Mundo: conheça a história e as curiosidades do troféu mais cobiçado do futebol 

O troféu foi criado pelo escultor italiano Silvio Gazzaniga, vencedor de um concurso promovido pela Fifa que reuniu 53 projetos de diferentes países.

A atual Taça da Copa do Mundo é o maior símbolo da conquista no futebol e passou a ser entregue aos campeões a partir de 1974, após a aposentadoria da histórica Taça Jules Rimet, que ficou em posse definitiva do Brasil com o tricampeonato conquistado em 1970.

O troféu foi criado pelo escultor italiano Silvio Gazzaniga, vencedor de um concurso promovido pela Fifa que reuniu 53 projetos de diferentes países. Seu desenho representa dois atletas sustentando o planeta Terra, uma imagem que simboliza a celebração da vitória e a dimensão global do esporte.

Produzida em ouro maciço de 18 quilates, a taça pesa 6,175 quilos, mede 36,8 centímetros de altura e possui uma base de 13 centímetros de diâmetro, ornamentada com faixas de malaquita verde.

Nomes dos Campeões

Desde sua criação, os nomes dos países campeões são gravados na parte inferior do troféu, formando um registro permanente da história das Copas do Mundo. Entre os países que mais tiveram seus nomes inscritos na peça estão Alemanha, Argentina e Brasil.

Além de seu valor simbólico e material, a taça também é cercada por protocolos rigorosos. Apenas campeões mundiais e chefes de Estado podem tocá-la diretamente.

Até 2006, o país vencedor permanecia com a taça original até a edição seguinte do torneio, mas a regra mudou: atualmente, os campeões erguem o troféu oficial na cerimônia de premiação e depois recebem uma réplica para exibição.

A peça original permanece sob os cuidados da Fifa, reforçando seu status de relíquia máxima do futebol mundial.