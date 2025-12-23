Abel, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo, são eleitos entre os 10 melhores técnicos do mundo em 2025 

Campeão da Champions e do Intercontinental no PSG, Luis Enrique fica em 1º no ranking da IFFHS.

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) elegeu nesta segunda-feira os 10 melhores técnicos do mundo em 2025, e dois treinadores do futebol brasileiro entraram no Top 10: Abel Ferreira, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo.

Campeão do Brasileirão e da Libertadores, Filipe Luís é o único brasileiro da lista e ficou em 10º lugar, empatado com o croata Krunoslav Jurčić, do Pyramids. Por sua vez, Abel sem ter conquistado títulos na temporada ficou em nono, mesma posição que ficou em 2022, ano em que ganhou a Série A.

O ranking tem em primeiro lugar o espanhol Luis Enrique, campeão da Champions e da Copa Intercontinental pelo PSG, à frente do italiano Enzo Maresca, que conquistou a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes justamente em cima do time francês.

As votações são organizadas desde 1987, e o júri é composto por membros da IFFHS, ou seja jornalistas esportivos e especialistas em futebol, de 120 países em todos os continentes do mundo, segundo a organização.

Abel Ferreira recém completou cinco anos de Palmeiras e soma 10 títulos conquistados, sendo o técnico com mais taças levantadas na história do clube, ao lado de Oswaldo Brandão. Já Filipe Luís tem 14 meses como treinador no profissional e já ganhou cinco títulos com o Flamengo.

Veja o Top 10:

1º Luis Enrique (Espanha) – PSG

2º Enzo Maresca (Itália) – Chelsea

3º Hansi Flick (Alemanha) – Barcelona

4º Vincent Kompany (Bélgica) – Bayern de Munique

5º Mikel Arteta (Espanha) – Arsenal

6º Antônio Conte (Itália) – Napoli

7º Simone Inzaghi (Itália) – Inter de Milão / Al-Hilal

8º Xabi Alonso (Espanha) – Bayern Leverkusen / Real Madrid

9º Abel Ferreira (Portugal) – Palmeiras

10º Filipe Luís (Brasil) – Flamengo & Krunoslav Jurčić (Croácia) – Pyramids

*Com informações do ge