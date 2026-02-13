Fundo Social de Solidariedade distribui kits de panetones a entidades assistenciais de Votuporanga

Doação recebida pelo órgão foi distribuída a instituições que atendem famílias em situação de vulnerabilidade.

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga realizou, nesta semana, a distribuição de kits de panetones a 30 entidades assistenciais do município. Os produtos foram recebidos por meio de doação e repassados integralmente às instituições, que desenvolvem atendimentos sociais junto a famílias em situação de vulnerabilidade.

A entrega foi conduzida pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, com a presença do vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), representando o prefeito Jorge Seba (PSD), e do secretário municipal de Esportes, Marcello Stringari. A iniciativa integra o conjunto de ações de apoio às entidades parceiras do município, especialmente no início do ano, quando a demanda por atendimentos costuma aumentar.

De acordo com Rose Seba, o Fundo Social e a Prefeitura adotaram como missão o propósito de fortalecer o trabalho já desenvolvido pelas organizações sociais de Votuporanga: “Nosso papel é apoiar as entidades que estão diariamente ao lado de quem mais precisa. Receber essa doação e destiná-la às instituições é uma forma de ampliar o alcance das ações sociais no município.”

A presidente do Fundo Social também destacou a importância da participação da sociedade nas iniciativas solidárias: “Cada gesto de doação faz diferença na rotina das entidades e das famílias atendidas. Quando a comunidade se mobiliza, conseguimos transformar solidariedade em resultados concretos”, completou.

As instituições contempladas atuam em diferentes frentes, como atendimento a crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade social.