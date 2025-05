Acidente deixa dois feridos na Rodovia Euclides da Cunha 

A colisão foi registrada na tarde deste domingo (4), na altura do km 502, no trecho entre Votuporanga/SP e Cosmorama/SP.

Um acidente foi registrado na tarde deste domingo (4.mai), na altura do km 502 da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), entre as cidades de Votuporanga/SP e Cosmorama/SP.

Segundo o apurado, por volta das 16h30, um veículo Ford/Belina, que rebocava uma carretinha, foi atingido na traseira por uma caminhonete Toyota/Hilux. Com o impacto da batida, a Hilux saiu da pista, subiu em um barranco às margens da rodovia e acabou capotando.

Em seguida, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e socorreram duas pessoas que ficaram levemente feridas.

Os motoristas permaneceram no local do acidente até a chegada da perícia técnica, que realizou os primeiros levantamentos. O trânsito precisou ser parcialmente controlado para garantir a segurança dos demais motoristas que passavam pelo trecho da via.

As causas do acidente são investigadas pelas autoridades competentes.