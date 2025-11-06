Colégio Unifev é campeão no futsal entre escolas particulares de Votuporanga 

Equipe do Ensino Médio conquistou o título após três dias de disputas no Ginásio Mário Covas, vencendo o Celtas na final, nos pênaltis.

O Colégio Unifev sagrou-se vencedor do campeonato de futsal entre escolas particulares de Votuporanga, realizado nos dias 29, 30 e 31 de outubro, no Ginásio Mário Covas. A competição reuniu equipes das escolas Celtas, Dinâmica, Passo a Passo, Sesi e Instituto Federal, em jogos marcados por alto nível técnico e espírito esportivo.

Ao longo do torneio, os alunos do Ensino Médio do Colégio Unifev tiveram uma trajetória de destaque, com vitórias expressivas: 5 a 2 contra o Instituto Federal, 8 a 5 e 5 a 2 sobre o Passo a Passo, além de um empate eletrizante por 4 a 4 com o Celtas, que levou a decisão para os pênaltis. Na final, o Colégio Unifev venceu por 2 a 1, garantindo o título.

O docente responsável pela equipe, Prof. Esp. Antônio (Toninho) Benjamim da Silva, acompanhou os estudantes durante toda a competição, orientando a preparação técnica e tática.

“Os alunos mostraram comprometimento, trabalho em equipe e muita determinação. Essa conquista reflete o empenho de todos e o valor que o Colégio Unifev dá ao esporte como parte da formação integral dos nossos estudantes”, destacou o professor Toninho.

Para a diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, a importância do futsal nas escolas vai além da competição, e é visto como oportunidade de integração, aprendizado e crescimento para os alunos.

“Cada partida é como um caminho para o fortalecimento de valores fundamentais, como o respeito, a cooperação e o espírito de equipe. A disputa saudável ensina que o verdadeiro sentido do esporte reside no esforço coletivo, na superação e na valorização do fair play. Este ano tivemos um motivo especial para celebrar, a conquista do título. A vitória foi atribuída ao comprometimento dos alunos, ao apoio dos professores e à dedicação de todos que veem no esporte uma ferramenta de transformação”, finalizou.