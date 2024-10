Frente fria traz chuva e vento forte para o interior de SP, alerta Defesa Civil 

Segundo o órgão, há previsão de instabilidade entre esta quarta-feira (9) e sábado (12). Acumulados de chuva devem chegar a 22 mm nesta quinta-feira, em Votuporanga.

A Defesa Civil informou que a passagem de uma frente fria por São Paulo provocará chuvas intensas, acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento, no interior do estado. Há previsão de instabilidade entre esta quarta-feira (9.out) e sábado (12).

Os acumulados de chuva devem variar entre as regiões, com estimativas que incluem até 100 mm na região de Marília e 90 mm nas regiões de Bauru, Itapeva e Sorocaba. Também são esperados acumulados de 40 mm nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto.

Recomendações

Em caso de tempestade, a Defesa Civil orienta os moradores a:

Evitar áreas arborizadas, devido ao risco de quedas de árvores;

Jamais enfrentar áreas alagadas ou com enxurradas. Uma lâmina com 15 cm de água pode arrastar uma pessoa, e com 30 cm levar um automóvel;

Ao ouvir um trovão, procurar um local coberto;

Para quem reside em áreas de encosta, observar os sinais de movimentação do solo.

Durante o processo de deslizamento, é comum surgirem rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperrarem, postes e árvores se inclinarem e água lamacenta escorrer pelo morro.

Em caso de ventos fortes, especialmente acima de 60 km/h, mantenha-se alerta, pois há risco de danos a galhos e necessidade de maior precaução. Com ventos a partir de 75 km/h, o risco aumenta significativamente, com maior probabilidade de queda de árvores e danos em construções. Em cenários críticos, com rajadas de 90 km/h ou mais, há um alto risco de que árvores sejam arrancadas e de danos estruturais severos em edificações.

Por isso, nestes casos, é necessário:

Procurar um abrigo seguro, evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis;

Manter distância de janelas, vidros e objetos perfurantes;

Não realizar trabalhos com andaimes e encaixes metálicos;

Ao dirigir, evitar se aproximar de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes e outras estruturas frágeis.

Ainda segundo o órgão, se um fio energizado cair sobre o veículo, os ocupantes deverão permanecer dentro do carro e ligar imediatamente para o serviço de emergência.

Em caso de incêndio, é necessário abandonar o veículo, mas de forma segura: evitando tocar nas partes metálicas e sair pisando com os dois pés simultaneamente no chão. Em seguida, afaste-se dando pequenos saltos, mantendo sempre os dois pés juntos ao tocar o solo. Continue se afastando até estar, pelo menos, a 10 metros de distância do local da queda do fio.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3