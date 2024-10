Brincando na Unifev reúne aproximadamente 3 mil crianças no Complexo Poliesportivo

Evento foi promovido na manhã desta quinta-feira (10) e contou com uma programação repleta de diversão e atividades recreativas.

Na manhã desta quinta-feira, dia 10, o Centro Universitário de Votuporanga reuniu aproximadamente 3 mil crianças da comunidade durante o “Brincando na Unifev”, realizado nas dependências do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. O evento, alusivo ao Dia das Crianças (celebrado em 12 de outubro), contou com uma extensa programação repleta de diversão e atividades recreativas para os participantes, vindos das escolas municipais, de entidades assistenciais da cidade e do Colégio Unifev.

Estiveram presentes o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos; o diretor primeiro-tesoureiro, Adauto Cervantes Mariola; a diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes; a gerente acadêmica da Unifev, Aparecida (Cidinha) Aoki; a supervisora do setor de Comunicação e Marketing, Graziele de Marchi; o supervisor do setor Comercial, Sidnei Xavier; além de docentes e colaboradores da Instituição. Entre as autoridades, estava também o vereador Professor Djalma, representando a Câmara.

As atividades interativas ficaram sob o comando dos universitários dos cursos de Educação Física, Nutrição, Pedagogia e Psicologia, que promoveram apresentações teatrais, pintura facial, futebol, passeios na carreta da alegria, entre outras. Os estudantes das graduações em Enfermagem e Medicina estiveram de prontidão para atendimentos emergenciais. O Complexo Poliesportivo também contou com uma infraestrutura completa, composta por pula-pula e multiparque com diversos brinquedos infláveis.

Em sua fala, o diretor-presidente da FEV ressaltou a importância de abrir as portas da Instituição para toda a população. “Sejam todos muito bem-vindos ao Complexo Poliesportivo da Unifev. Nosso principal compromisso é fazer com que as comunidades acadêmica e externa estejam cada dia mais próximas. Um feliz Dia das Crianças para cada um de vocês”, destacou.

Eva de Fátima Gonçalves Nascimento, professora de Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Cem “Prof. Benedito Israel Duarte”, falou sobre a importância do evento para a promoção da inclusão. “A Unifev está de parabéns por realizar um evento tão grandioso e aberto para toda a comunidade e, principalmente, para todos os tipos de crianças. É muito legal ver esse trabalho inclusivo feito pelo Centro Universitário de Votuporanga, trazendo não só os alunos da rede municipal, mas também as crianças assistidas pelas entidades sociais da cidade”, refletiu.

O evento contou com a participação de diversas instituições convidadas, incluindo a Apae, Caminho de Damasco, Casa da Criança, Recanto Tia Marlene e a Comunidade São Francisco de Assis. Entre as escolas participantes, destacaram-se a Profa. Maria Martins e Lourenço, Prof. Faustino Pedroso, Profa. Clary Brandão Bertoncini, Prof. Benedito Israel Duarte, Profa. Anita Liévana Camargo, Prof. Geyner Rodrigues, Prof. Orozimbo Furtado Filho e Profa. Irma Pansani Marin. A presença de todos enriqueceu ainda mais a programação, promovendo um ambiente de inclusão e aprendizado para as crianças.