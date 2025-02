Formatura de Residência Médica celebra conquista de novos especialistas em Votuporanga

Evento reuniu formandos, coordenadores e familiares no Espaço Unifev Saúde.

Vinte e um médicos concluíram, nesta quarta-feira (19.fev), a Residência Médica em diversas especialidades, marcando um passo fundamental em suas carreiras. A cerimônia de formatura, realizada no Espaço Unifev Saúde, celebrou anos de dedicação e aprendizado nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina da Família e Comunidade, Pediatria, Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O evento reuniu familiares, amigos e profissionais da área para prestigiar os formandos, que agora ingressam no mercado como especialistas.

Entre os novos especialistas, Dra. Josi Luiza Nunes, formada na Residência em Pediatria, destacou a emoção desse momento. “Estávamos na expectativa dessa noite tão esperada. São três anos de formação intensa para atuar com maior capacidade técnica e conhecimento. Foram dias e dias de trabalho, aprimoramento e troca de experiências com nossos preceptores na Santa Casa. Agora, é momento de comemorar uma nova etapa da nossa vida”, disse. A médica já atua no Pronto Atendimento e pretende permanecer na região como pediatra clínica.

A formatura também foi um marco histórico para a cidade, com a primeira turma da residência em Medicina da Família e Comunidade. Dra. Eliane Fernandes Rodrigues, integrante da turma pioneira, celebrou a conquista. “Foi uma experiência única! Tivemos excelentes preceptores, um acompanhamento acadêmico muito bom e estou super feliz por ter atingido meu objetivo. Essa especialidade está crescendo e é muito importante para a cidade de Votuporanga, que também está em constante desenvolvimento”, destacou.

O impacto da formação na trajetória profissional dos médicos foi ressaltado pelo coordenador geral da Residência Médica, Dr. João Victor Gonçalves Marangoni. “Essa noite representa a conclusão de um ciclo para esses profissionais. Como em outras turmas, alguns seguirão para residências mais especializadas em hospitais renomados, o que mostra a qualidade da nossa formação e a preparação para o mercado de trabalho”, afirmou.

Já o supervisor do Programa de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade, Dr. Ernesto José Hoffmann, enfatizou a importância desses novos especialistas para a saúde pública. “É uma sensação de dever cumprido. Foram anos de trabalho para que esse programa fosse aprovado e hoje vemos o resultado. Precisamos de profissionais qualificados para garantir o melhor atendimento à população, e esses novos especialistas farão a diferença no SUS de Votuporanga”, afirmou.

A cerimônia reforçou o compromisso da Unifev, Prefeitura de Votuporanga e dos programas de Residência Médica da Santa Casa de Votuporanga, que atuam com excelência na formação de especialistas. Agora, esses novos profissionais iniciam uma nova jornada, comprometidos em transformar a saúde da comunidade com conhecimento e dedicação. “Agradecemos a parceria de longa data com a Santa Casa, que nos permite oferecer um programa de Residência Médica completo e de alta qualidade. Aos novos médicos, que agora carregam a responsabilidade de cuidar da saúde da população, desejamos sucesso! E, por falar em formação, convidamos a todos para divulgar o vestibular do curso de medicina, que acontecerá em breve”, ressaltou Dr. Celso Penha Vasconcelos, presidente da Fundação Educacional de Votuporanga.

Representando o prefeito Jorge Seba, o vice-prefeito Luiz Torrinha, ressaltou as parcerias. “Esses médicos tiveram uma ótima formação e farão da nossa saúde muito melhor. Não temos dúvidas dessa parceria de sucesso, que só cresce entre esses pilares que faz de Votuporanga uma cidade que se desenvolve cada vez mais”, afirmou.

Para o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Amaro Rodero, a cerimônia é um momento de orgulho para todos nós da Santa Casa e para os 21 residentes que hoje se formam. “Profissionais que estarão a serviço de Votuporanga, da nossa região e de todo o Brasil. É motivo de alegria saber que a Santa Casa oferece uma formação de excelência, preparando-os para um futuro de sucesso. Agradecemos a parceria com a Unifev e com a Prefeitura, que nos apoiam nessa missão de acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de cada um”, concluiu Rodero, provedor da Santa Casa.