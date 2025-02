CINORP realiza I Seminário Técnico da Câmara de Educação

Evento ocorre nesta sexta-feira (21), das 8h às 13h, no Centro de Convenções de Votuporanga/SP, com presença de especialistas e lideranças políticas.

O Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista – CINORP promove, no próximo dia 21 de fevereiro de 2025 , das 8h às 13h, no Centro de Convenções de Votuporanga/SP, o I Seminário Técnico da Câmara de Educação . O evento reunirá prefeitos, secretários municipais, técnicos da área educacional e de licitação para debater desafios e estratégias para a gestão pública na educação.

A abertura oficial contará com a presença do prefeito de Votuporanga e presidente do CINORP, Jorge Seba, e do deputado estadual Carlão Pignatari, que destacarão a importância do fortalecimento das políticas educacionais no âmbito regional.

Com uma programação focada em temas estratégicos para a educação municipal, o seminário trará palestras de especialistas renomados, abordando desde aspectos legais até práticas de gestão. Entre os temas que serão debatidos, estão:

Complementação VAAR: Aspectos Legais e Práticos, com Dr. José Roberto do Nascimento e Dr. Luis Henrique M. Graboski de Oliveira;

IDEB Municipal: Como Melhorar os Índices da Rede de Educação, com Marcos Tadeu Moreira Junior;

Lei Lucas, Brigada de Incêndio e AVCB, com Capitão Alex Brito;

Educação Inclusiva: Desafios para uma Gestão Pública Eficiente e Garantia de Direitos das Crianças, com Ana Claudia Picolini.

Além das palestras, o evento também sediará a Eleição do Representante do Polo UNDIME São Paulo , um momento importante para a representatividade dos gestores municipais no cenário educacional do estado.

Segundo Jorge Seba, o seminário representa uma oportunidade fundamental para aprimorar a gestão da educação pública e buscar soluções regionais para os desafios enfrentados pelos municípios: “Nosso objetivo é promover a troca de experiências e fortalecer políticas que garantam mais eficiência e qualidade no ensino municipal”, afirmou.

O I Seminário Técnico da Câmara de Educação do CINORP reafirma o compromisso do consórcio com a capacitação e o desenvolvimento das gestões municipais, proporcionando um espaço para reflexão e inovação nas práticas educacionais da região.