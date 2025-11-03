Força Tática prende trio por tráfico de drogas e desacato em Cardoso 

A operação contra o tráfico de drogas foi deflagrada nas imediações da Rua Natal Barbeto e Avenida Romeu Viana Romanelli, após informações privilegiadas indicarem que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em um hotel da cidade.

Três homens foram presos por tráfico de drogas e desacato na noite deste sábado (1º.nov), em Cardoso/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 21h53, equipes da Força Tática do 16° Batalhão da Polícia Militar do Interior deflagraram uma operação contra o tráfico de drogas, nas imediações da Rua Natal Barbeto e Avenida Romeu Viana Romanelli, após informações privilegiadas indicarem que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em um hotel da cidade.

Durante patrulhamento, os PMs abordaram M.L.D., de 24 anos, que correspondia às características repassadas. Com ele, foi encontrada uma porção de maconha e certa quantia em dinheiro. Questionado, o suspeito admitiu possuir mais drogas em seu quarto no hotel.

Em seguida, os policiais militares abordaram J.P.S.T., de 22 anos, que portava um cigarro de maconha e afirmou ser apenas usuário. Durante a abordagem, o irmão dele, M.A.A.T.J., de 26 anos, chegou ao local exaltado, desacatando e resistindo à ação policial. Diante da situação, os PMs utilizaram força física moderada para contê-lo e realizar o algemamento.

Em continuidade à ocorrência, os policiais militares seguiram até o quarto do hotel indicado por M.L.D., onde encontraram uma bolsa contendo meio tablete de maconha, balanças de precisão e apetrechos para o preparo e venda de drogas.

Diante dos fatos, os três homens foram conduzidos à Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão, autuando M.L.D., por tráfico de drogas, e M.A.A.T.J., por desacato, resistência e desobediência. Ambos permaneceram presos à disposição da Justiça. A motocicleta utilizada por M.A.A.T.J., que chegou ao local da ação cometendo diversas infrações de trânsito, foi recolhida ao pátio.