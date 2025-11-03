Santa Casa de Votuporanga recebe emenda de R$ 250 mil da senadora Mara Gabrilli 

O recurso foi essencial para o pagamento de serviços de terceiros, contribuindo diretamente para a manutenção de máquinas e equipamentos, coleta de resíduos e manutenção predial.

A Santa Casa de Votuporanga, referência em saúde para 52 municípios da região Noroeste Paulista pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que juntos somam cerca de 500 mil habitantes, recebeu uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil, destinada pela senadora Mara Gabrilli (PSD).

O recurso foi essencial para o pagamento de serviços de terceiros, contribuindo diretamente para a manutenção de máquinas e equipamentos, coleta de resíduos e manutenção predial. Esses serviços são fundamentais para garantir o pleno funcionamento da Instituição e a continuidade do atendimento de qualidade à população.

Com mais de 16 mil metros quadrados de área construída, 219 leitos ativos, mais de 1.000 colaboradores e cerca de 300 médicos, a Santa Casa se destaca pelo trabalho de uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, que atua com respeito e humanização no cuidado com cada paciente.

Ao longo de seus 75 anos de história, a Instituição consolidou-se como um importante centro de saúde regional, oferecendo atendimentos complexos em áreas como UTIs Neonatal e Geral, Ortopedia, Medicina Nuclear, Ressonância Magnética e Terapia Renal Substitutiva, entre outros serviços de alta complexidade.

O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, destacou a importância do apoio da senadora Mara Gabrilli e agradeceu pela destinação dos recursos. “Somos imensamente gratos à senadora Mara Gabrilli por olhar para a saúde de Votuporanga e de toda a região. Essa emenda chega em um momento importante, ajudando-nos a manter nossa estrutura e a qualidade dos serviços oferecidos. Cada recurso investido na Santa Casa se transforma em melhor atendimento e mais vidas cuidadas”, disse.

A emenda da senadora Mara Gabrilli reforça o compromisso com a saúde pública e o fortalecimento das instituições filantrópicas que atendem o SUS.

O recurso recebido será bem aplicado, em consonância com os valores da Santa Casa de Votuporanga: comprometimento, multidisciplinaridade, responsabilidade socioambiental, segurança, qualidade, transparência, humanização, credibilidade, ética e inovação.