Cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026: veja horário e onde assistir

Competição terá início nesta quinta-feira (11) no estádio Azteca, no México.
A Copa do Mundo de 2026 terá início nesta quinta-feira (11.jun) no estádio Azteca, no México. Antes da partida que dá início ao Mundial, entre México e África do Sul, a cerimônia de abertura terá shows de Shakira e do cantor nigeriano Burna Boy.
A dupla é responsável pelo hit “Dai Dai”, música oficial da Copa do Mundo 2026. Essa será a terceira vez que Shakira participará de cerimônias oficiais da Copa do Mundo.
Nomes como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla também irão se apresentar no evento, que antecede o jogo de abertura, às 16h.
A TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, GeTV (Globoplay) e CazéTV (Youtube) farão a transmissão da abertura, marcada às 14h30 (de Brasília).
No dia seguinte, em 12 de junho, acontecem as aberturas nos demais países-sede da Copa, Canadá e Estados Unidos.
Em Toronto, os canadenses Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara vão se apresentar antes do confronto entre Canadá e Bósnia. Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince foram outros nomes divulgados.
No mesmo dia, em Los Angeles, a diva pop Katy Perry terá a companhia do rapper Future, do DJ Sanjoy, da brasileira Anitta, e da paraguaia Marilina Bogado. Eles devem se apresentar antes de Estados Unidos e Paraguai. A cantora tailandesa Lisa, do grupo de K-Pop Blackpink, também estará presente.
Onde assistir a cerimônia de abertura
- TV: Globo, SBT, SporTV e N Sports
- Streaming: Ge TV (apenas no Globoplay) e CazéTV (YouTube)
Ficha técnica da cerimônia de abertura
- Data: 11/6/2026
- Horário: 14h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Azteca, na Cidade do México