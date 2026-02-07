CAV enfrenta a Inter de Limeira pelo Paulistão A2 

O duelo pela oitava rodada da primeira fase ocorre neste sábado (7), às 16h, no Estádio Major José Levy Sobrinho – Limeirão.

O Clube Atlético Votuporanguense encerrou a preparação para o duelo da oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, que ocorre neste sábado (7.fev), às 16h, no Estádio Major José Levy Sobrinho – Limeirão, em Limeira/SP.

Com uma semana cheia para recuperar o elenco e afinar o discurso, o técnico Paulo Roberto Santos vê na viagem à Limeira a oportunidade não só de permanecer no ‘bloco dos líderes’, mas a garantia de mais um passo rumo à classificação dentro do G-8, caso conquiste mais essa vitória fora de casa.

A Pantera Alvinegra vem de empate sem gols contra o Grêmio Prudente, na Arena Plínio Marin, no último sábado (31), e dona de uma das melhores defesas da competição, não sabe o que é perder há cinco partidas. O CAV está na 4ª colocação da tabela com 12 pontos, atrás do Água Santa, que tem 13, do Ituano com 15 e da líder Ferroviária, que soma 17 pontos conquistados.

Já a Inter de Limeira, com apenas uma vitória no Paulistão A2, não vive seu melhor momento e aparece na 13ª colocação da tabela com 6 pontos. Na última rodada, a Gigante de Limeira ficou no empate por 1 a 1 com o São José, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Arbitragem

Para a partida entre Inter de Limeira x CAV à Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Gabriel Furlan (33 anos), que será auxiliado por Leandra Aires Cossette e Anna Beatriz Scagnoleto. Já Adeli Mara Monteiro será a 4ª árbitra e Patrícia Carla de Oliveira atuará como analista de vídeo.

Ingressos

Os ingressos para Inter de Limeira x CAV custam R$ 40,00 na Arquibancada Especial Inter, Arquibancada Inter e Arquibancada Visitante. Já no setor Cativa Inter o acesso custa R$ 60,00. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, por meio do site: www.totalticket.com.br