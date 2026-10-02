Força Tática prende homem por tráfico de drogas em Votuporanga 

Policiais militares apreenderam cocaína, maconha, balança de precisão, materiais para embalar entorpecentes e R$ 1 mil.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar nesta quinta-feira (1º.out), em Votuporanga/SP.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu denúncias sobre a comercialização de entorpecentes nas proximidades de um estabelecimento comercial e localizou o suspeito durante patrulhamento.

Na abordagem, os policiais encontraram uma porção de cocaína e um celular. De acordo com a corporação, o homem indicou posteriormente o endereço onde morava.

Durante buscas no imóvel, a equipe apreendeu outras porções de cocaína, maconha, uma balança de precisão, embalagens plásticas e R$ 1 mil em dinheiro. Ao todo, conforme a ocorrência, foram recolhidos aproximadamente 45 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.