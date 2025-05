Interno foge de clínica de reabilitação, rouba carro para comprar droga e acaba preso em Votuporanga 

Flagrante ocorreu durante patrulhamento pelo bairro Pró-Povo, na zona Norte.

A Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Pró-Povo, na zona Norte de Votuporanga/SP, na noite da última quarta-feira (30.abr), quando flagrou um homem em atitude suspeita, que ao avistar a presença dos policiais se agachou ao lado de um veículo Ford/Versailles, para tentar se esconder da vista dos policiais militares.

Segundo os registros policiais, por volta das 21h40, ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou se afastar rapidamente do local, mas foi abordado pelos PMs. Ao ser questionado, inicialmente, ele alegou que o carro era de sua propriedade e que estava apenas de passagem por Votuporanga, vindo de Fernandópolis/SP e com destino a Franca/SP. No entanto, diante de novas perguntas, acabou confessando que estava no bairro para comprar drogas.

Durante a conversa, o homem ainda revelou que havia vendido um telefone celular e a bateria do carro, e que pretendia se desfazer também do veículo. Os policiais militares descobriram, então, que o abordado havia fugido recentemente de uma clínica de reabilitação.

Ao entrarem em contato com o verdadeiro proprietário do automóvel, os policiais foram informados de que o veículo havia sido furtado naquele mesmo dia na clínica onde o homem estava internado. Inclusive, o dono se preparava para registrar o boletim de ocorrência, quando foi surpreendido pela ligação da Polícia Militar.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.