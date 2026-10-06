Rizzo Park assume estacionamento rotativo de Votuporanga 

Empresa assume a Área Azul e promete modernizar o serviço por meio de totens de atendimento e aplicativo, além de realizar uma transição gradual acompanhada de campanha educativa. A fiscalização começa em 4 de janeiro de 2027.

A Prefeitura de Votuporanga e a Rizzo Park oficializam nesta terça-feira (6.out), em ato presencial no Paço Municipal, a assinatura do contrato de concessão do estacionamento rotativo da cidade. A chegada da empresa marca o início de um amplo processo de modernização do tráfego e democratização das vagas na região central.

Ao todo, serão administradas 1.283 vagas rotativas, sendo 1.077 vagas tarifadas e 206 vagas isentas destinadas ao atendimento de idosos, pessoas com deficiência (PCD), curta duração, táxis, operações de carga e descarga e demais categorias previstas na legislação.

Para garantir dinamismo e transparência ao sistema, a Rizzo Park traz uma solução 100% digital e informatizada, substituindo gradualmente o modelo manual de tickets em papel por tecnologias de ponta. Entre as novidades estão:

Múltiplos meios de pagamento: opções via Pix, cartão de crédito e dinheiro nos pontos comerciais credenciados.

Plataforma Digital: aplicativo para smartphones e portal web para compra, ativação e gestão de créditos de forma rápida e autônoma.

Atendimento presencial: instalação de 13 totens de autoatendimento e mapeamento de 26 pontos de venda no comércio local.

Fiscalização Inteligente: utilização de veículo de fiscalização eletrônica equipado com sistema OCR de 8 câmeras (capacidade duas vezes maior que o mínimo exigido em edital), garantindo maior precisão e rapidez na leitura de placas.

“Nosso compromisso com Votuporanga é transformar a experiência de estacionar na cidade, aliando tecnologia, conveniência e respeito aos cidadãos. A modernização do sistema garante maior rotatividade no comércio e mais facilidade no dia a dia dos motoristas”, destaca Dra. Roberta Borges, diretora da Rizzo Park.

Transição gradual com foco na orientação ao cidadão

Consciente da importância da adaptação dos munícipes ao novo modelo do estacionamento rotativo, que antes era operado de forma manual por entidade local, a Rizzo Park estruturou um cronograma de transição transparente, priorizando a orientação.