Força Tática captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

Indivíduo foi abordado pela Rua Rio Colorado, no bairro Pró-Povo, na zona norte de Votuporanga/SP.

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso pela Força Tática na noite desta quinta-feira (20.nov), na Rua Rio Colorado, no bairro Pró-Povo, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento por volta das 19h47, quando avistaram o indivíduo em frente a uma residência em atitude considerada suspeita e optaram pela abordagem.

Em seguida, durante processo de identificação do suspeito, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.