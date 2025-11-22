Reunião define Museu Fifi no Parque da Cultura 

Um encontro realizado na última quarta-feira (19), entre Memorialistas, representantes das secretarias de Cultura e Turismo, e de Esportes e Lazer, além do CAV, definiram as bases para implantação do espaço esportivo e cultural.

O Museu Francisco Santana – Fifi, um dos lemas existenciais do Grupo Memorial Votuporanguense, os Memorialistas, será montado no Parque da Cultura, em Votuporanga/SP.

A implantação ficou acertada durante reunião na última quarta-feira (19), no auditório do Parque da Cultura, em encontro que reuniu Memorialistas, representantes da Secretaria de Cultura e Turismo, na pessoa de Marinês da Silva Manhani de Lima e da museóloga Petúlia Nogueira; da pasta de Esportes e Lazer, na figura do secretário Marcello Stringari; além do empresário Dimas Geraldo, da Converd, apoiador importante do Clube Atlético Votuporanguense, dentre outros.

Na oportunidade, foram traçadas as bases para a implantação do espaço esportivo e cultural, que chegou a ser cogitado na Arena Plínio Marin, contudo, será centralizado no próprio Parque da Cultura, oferecendo aos visitantes e apaixonados por futebol: exposições de camisas históricas, taças, medalhas, murais, fotos, vídeos, livros e toda uma atmosfera relacionada ao futebol votuporanguense.

“Nesta reunião ficou decidido que o futuro Memorial Francisco Santana – Fifi será montado no Parque da Cultura. Um espaço para exposição do acervo histórico e cultura do futebol profissional de Votuporanga. Agora será feito um estudo de layout, e outros detalhes necessários para que o torcedor de Votuporanga e os admiradores do futebol local tenham um espaço para se reunir e falar dessa paixão que a cidade tem pelo esporte”, afirmou o Memorialista, Alberto Guedes.

“Também serão definidos os dias em que o Museu Fifi estará aberto, além de outros detalhes, como por exemplo, a preparação para que as escolas de Votuporanga promovam visitas, em formato de excursões, até para que ofertemos aos jovens de hoje o contanto com essa brilhante história que a Associação Atlética Votuporanguense, a Sociedade Esportiva Votuporanga e agora o Clube Atlético Votuporanguense construíram, representaram e representam ao longo destas sete décadas”, concluiu.

Já a Arena Plínio Marin, tradicional Toca da Pantera Alvinegra, receberá intervenção artística externa com grafite.

Memorialistas

O Grupo Memorial Votuporanguense se consolidou no regaste histórico esportivo de Votuporanga em dezembro de 2023, com o lançamento do livro “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade”. Obra que mais tarde viria a integrar o acervo da biblioteca do Centro de Referência do Futebol Brasileiro (CRFB). O Centro é o responsável pelo Museu do Futebol, instalado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista.

Os Memorialistas também são conhecidos por atuarem no social, possuindo um importante braço beneficente que atua com recursos próprios para auxiliar entidades assistenciais e pessoas em vulnerabilidade.

Vale ressaltar que o livro “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade” pode ser adquirido pelos contatos: (17) 99725-3907 / (17) 981021666.

Além disso, é possível acessar um mundo de recordações e atualidades sobre o futebol profissional de Votuporanga, por meio do site www.memorialvotuporanguense.com.br.