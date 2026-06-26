Força Tática captura procurado pela Justiça em Álvares Florence 

Indivíduo foi flagrado em um sítio, em meio a plantações de cana, na manhã desta quinta-feira (25).

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (25.jun), na zona rural de Álvares Florence/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 7h34, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela área rural do município, quando em um sítio, em meio a plantações de cana, localizaram um indivíduo foragido do sistema penitenciário.

Em seguida, após abordagem, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, após a confirmação da identificação o indivíduo recebeu voz de prisão.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.