Brasil enfrenta Japão no mata-mata na Copa do Mundo 

O confronto ocorre na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no Estádio de Houston, no Texas, Estados Unidos, valendo vaga nas oitavas de final do Mundial de 2026.

Caminho definido: a Seleção volta a campo às 14h (de Brasília) na segunda-feira (29.jun), no Estádio de Houston, no Texas, Estados Unidos, para enfrentar o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti terminou a fase de grupos na liderança da Chave C do Mundial.

A seleção asiática empatou com a Suécia por 1 a 1, nesta quinta-feira, em Dallas, e terminou em segundo lugar no Grupo F, com cinco pontos em três partidas.

Boa lembrança

O Brasil só enfrentou o Japão uma vez em Mundiais, em 2006, na Copa da Alemanha. Naquela ocasião, a seleção, então comandada por Carlos Alberto Parreira, venceu por 4 a 1.

Válida pela terceira rodada da fase de grupos, a partida aconteceu em Dortmund.

O atacante Keiji Tamada abriu o placar para o Japão, aos 33 minutos de jogo. Apesar do susto, o empate veio ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, Ronaldo Fenômeno completou de cabeça e colocou a bola no fundo da meta japonesa.

No segundo tempo, os gols de Juninho Pernambucano, Gilberto e Ronaldo de novo, no final da partida, selaram a goleada brasileira sobre o Japão do meia Hidetoshi Nakata e do técnico brasileiro Zico.

O jogo foi histórico para o camisa 9 da seleção, que anotou duas vezes, ultrapassou Pelé e igualou Gerd Müller na artilharia das Copas, com 14, em pleno solo alemão.

Até ali, Müller, apelidado de “bombardeiro alemão”, sustentava o posto de maior goleador dos Mundiais.

Confronto recente

Em outubro do ano passado, Brasil e Japão se enfrentaram em amistoso disputado em Tóquio. O jogo começou bem para os brasileiros, que abriram dois gols de vantagem no primeiro tempo.

A seleção japonesa reagiu e conseguiu a virada, após anotar três vezes em 20 minutos. O placar terminou 3 a 2 para os donos da casa.

Foi a primeira derrota do Brasil jogando contra o Japão. Também foi a primeira vez que a seleção teve um revés em jogos oficiais depois de abrir dois gols de vantagem.

Se passarem, os comandados de Carlo Ancelotti terão seis dias de pausa dos jogos da Copa de 2026 até o duelo das oitavas de final, no domingo, dia 5 de julho.