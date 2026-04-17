TOR apreende carga contrabandeada avaliada em R$ 500 mil, em Três Fronteiras 

Dentre os itens apreendidos pela Polícia Rodoviária estão 80 ampolas de tirzepatida, medicamento usado para emagrecer, e 26 pneus novos.

Uma ação da Polícia Rodoviária resultou na prisão de um contrabandista paraguaio na manhã desta quinta-feira (16.abr), durante fiscalização de rotina da Operação Impacto/Divisa. A abordagem ocorreu na Rodovia Prefeito Ettore Botura (SP-595), no km 102, no trecho de Três Fronteiras/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 7h30, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) interceptaram uma carreta Scania/G420 com placas do Paraguai. Durante vistoria na cabine do veículo, os policiais localizaram 80 ampolas do medicamento tirzepatida TG 15mg/05ml, que estavam escondidas dentro de uma almofada.

Além dos medicamentos contrabandeados, a carreta também transportava 26 pneus novos de origem paraguaia sem qualquer documentação fiscal, caracterizando o crime de descaminho.

Toda a carga irregular, bem como o veículo, foi apreendida. O prejuízo estimado ao crime ultrapassa R$ 500 mil, conforme avaliação realizada pela Polícia Rodoviária durante a ação.

O motorista, de nacionalidade paraguaia, foi preso em flagrante pelos crimes de contrabando e infração contra a saúde pública. Ele foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Jales/SP, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação pela Polícia Federal, que deverá apurar os detalhes da operação e possíveis desdobramentos da ação.