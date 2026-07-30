FLIV 2026 abre agendamento para caravanas escolares de Votuporanga e região 

Com mais de 40 atrações gratuitas, festival recebe estudantes entre os dias 10 e 14 de agosto; escolas já podem reservar visitas ao Parque da Cultura.

O FLIV 2026 (Festival Literário de Votuporanga) abriu o agendamento para caravanas escolares de Votuporanga e municípios da região. Os grupos serão recebidos entre os dias 10 e 14 de agosto, durante a programação do festival, de 8 a 16 de agosto, no Parque da Cultura, reunindo mais de 40 atrações gratuitas voltadas à literatura, à cultura, às artes e à formação de leitores.

Reconhecido como um dos principais festivais literários do interior paulista, o FLIV proporciona uma imersão no universo dos livros por meio de encontros com escritores, contações de histórias, oficinas, espetáculos, apresentações artísticas e atividades interativas. Para o público escolar, a programação foi preparada para transformar a visita ao festival em uma experiência educativa, cultural e inspiradora.

As atividades voltadas aos estudantes serão realizadas nos períodos da manhã, às 8h, 9h e 10h, e da tarde, às 13h, 14h e 15h, permitindo que as instituições organizem as visitas de acordo com sua disponibilidade. As escolas municipais, estaduais e particulares interessadas em participar devem realizar o agendamento antecipadamente pelo telefone (17) 3405-9670, ramal 214, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, destaca que o agendamento antecipado é essencial para garantir a organização das visitas, a segurança e uma experiência de qualidade para estudantes e educadores: “O festival é um espaço de descobertas, de incentivo à leitura e de aproximação com a cultura. Com o agendamento, conseguimos organizar a recepção das caravanas e proporcionar uma experiência ainda mais enriquecedora para estudantes e educadores de Votuporanga e de toda a região.”

A programação completa do FLIV 2026 está disponível nos sites votuporanga.sp.gov.br e fliv.com.br, além das redes sociais oficiais da Prefeitura de Votuporanga e do festival.

O Festival Literário de Votuporanga é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, Senac e Sesc; com promoção da TV TEM; e recebe apoio cultural do Governo do Estado de São Paulo, APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), Câmara Municipal de Votuporanga, IDG, Madrid Imóveis, Pontos MIS, Sebrae, Sesi, Unifev, O Boticário, Flash Net, Starb, Uniodonto, Ideale, Cantóia Figueiredo, Saev Ambiental, Top Móbile Interiores e Uniformes Votuporanga.