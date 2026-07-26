CIENP 2026 reúne 2 mil participantes e reforça protagonismo na formação de educadores

Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista promoveu dois dias de palestras, oficinas, painel e apresentações culturais em Votuporanga

Cerca de 2 mil pessoas participaram da 11ª edição do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista (CIENP), realizada nos dias 22 e 23 de julho, na Cidade Universitária da Unifev, em Votuporanga (SP). O CIENP 2026 reforçou seu protagonismo como um dos principais eventos voltados à formação de educadores no Noroeste Paulista, reunindo profissionais da educação, gestores, pesquisadores e especialistas em uma programação voltada ao compartilhamento de conhecimento, inovação e fortalecimento do processo ensino-aprendizagem.

Com o tema “Infância, Vínculos e Aprendizagem”, o CIENP proporcionou uma programação diversificada, marcada por oficinas e minicursos (com formadores nacionais e internacionais) Painel de Conexões e palestras, promovendo momentos de reflexão, aprendizado e integração entre educadores de diferentes municípios. Os participantes também puderam visitar os estandes de empresas e instituições parceiras, além de usufruir de uma estrutura preparada para oferecer conforto, integração e oportunidades de networking.

A abertura oficial do CIENP contou com a presença de autoridades, representantes das instituições organizadoras e parceiros do evento, marcando o início de mais uma edição dedicada ao fortalecimento da educação pública. O momento foi abrilhantado pela apresentação de Diogo Violinista, que recepcionou os participantes.

Ao longo dos dois dias, a programação teve palestras de Leo Chaves, da Monja Coen e do jornalista, escritor e contador de histórias André Curvello, que compartilharam experiências e reflexões sobre desenvolvimento humano, comunicação, vínculos e propósito. Outro momento de destaque foi o Painel de Conexões – “Infância, Vínculos e Aprendizagem”, reunindo Dra. Claudia Boutros, Dra. Maria Regina Passos e Silvia Letícia de Faria, que promoveram um diálogo sobre os desafios e as possibilidades da educação na primeira infância, conectando diferentes áreas do conhecimento em torno do tema central do congresso.

O CIENP 2026 também foi marcado por apresentações culturais que enriqueceram a experiência dos participantes. O cantor e compositor Márcio Zarsi levou música e emoção ao público, enquanto a banda Os Kombinados proporcionou momentos de descontração e alegria na plenária principal.

De acordo com a secretária de Educação de Votuporanga e coordenadora executiva do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE Noroeste Paulista), Silvia Letícia de Faria, a 11ª edição do CIENP reafirmou o compromisso do evento com a formação continuada e com o fortalecimento da educação por meio do compartilhamento de experiências e conhecimentos.

“Encerramos mais uma edição do CIENP com a certeza de que cumprimos nosso propósito de promover encontros que inspiram, fortalecem vínculos e contribuem para a transformação da educação. Ao reunir especialistas, gestores e educadores de diferentes municípios, o congresso amplia horizontes, incentiva novas práticas e reforça que investir na formação dos profissionais é investir no futuro das nossas crianças e da nossa sociedade”, disse.

*Realização*

A 11ª edição do CIENP foi realizada pelo ADE Noroeste Paulista, Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista (CINORP), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP/Câmpus Votuporanga) e Unifev.