Seleção fará amistosos em Austrália, Índia e Singapura para fechar 2026 

Jogos contra australianos já foram anunciados, e CBF aguarda detalhes finais de negociações com indianos e de torneio em Singapura para oficializar encerramento do calendário no ano.

A seleção brasileira tem agenda do outro lado do mundo na reta final de 2026. Além dos amistosos com a Austrália, já anunciados pelos Socceroos, o Brasil tem encaminhado um jogo contra a Índia, ainda na Super Data Fifa de setembro e outubro, e a tendência é que participe de um torneio em Singapura com a participação da equipe local, do Paraguai e do Japão em novembro.

A espera a assinatura dos contratos para se manifestar oficialmente, mas as conversas já estão bem encaminhadas. Neste cenário, o Brasil encara a Austrália nos dias 25 de setembro, em Townsville, e 29, em Brisbane. Em seguida, o time comandado por Carlo Ancelotti viaja até Calcutá para enfrenta da seleção da Índia, no dia 3 de outubro.

Já em novembro, tudo caminha para um torneio em Singapura, para o encerramento do calendário no ano da Copa do Mundo. A competição é organizada pelo Japão, que convidou ainda os donos da casa e o Paraguai. O formato é similar ao da Copa Kirin, tradicionalmente realizada em solo japonês, com duelos direcionados e a tendência é que o Brasil duele contra os asiáticos entre os dias 9 e 17 de novembro.

Neste cenário, o Brasil terá pela frente até o fim do ano no mínimo três jogos contra rivais que avançaram para o mata-mata da última Copa do Mundo: Austrália duas vezes e Japão. Fica a expectativa sobre o cruzamento ou não contra o Paraguai.

Carlo Ancelotti retornou ao Rio de Janeiro na última terça-feira para dar início às observações e projetar uma convocação com muitas caras novas visando a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. A pré-lista para os jogos de setembro/outubro deve ser enviada para a Fifa até o dia 6 de setembro.

O treinador italiano soma 17 jogos no comando da Seleção, sendo quatro pelas eliminatórias, oito amistosos e cinco na Copa do Mundo de 2026. Ancelotti conquistou dez vitórias, empatou três partidas e sofreu quatro derrotas, com 31 gols marcados e 15 sofridos.