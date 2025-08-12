Fliv 2025 eterniza legado do professor Milton

Patrono da edição deste ano, professor Milton foi homenageado na cerimônia de abertura do festival, em um momento marcado pela entrega de uma placa à sua viúva e pela leitura de uma poesia feita por alunas da escola CEM Profª Anita Liévana Camargo.

Durante a cerimônia de abertura do Fliv 2025, realizada na noite de sexta-feira, 8 de agosto, aniversário de 88 anos de Votuporanga, no Parque da Cultura, o festival prestou uma homenagem especial ao professor Milton Perecin dos Santos, que faleceu em 21 de junho deste ano.

Reconhecendo seu legado como educador, incentivador da leitura e figura inspiradora para a comunidade escolar, o professor Milton foi escolhido como patrono da edição deste ano, uma homenagem que eterniza seu nome no coração do festival.

Na ocasião, as alunas Ana Clara e Giovana, do CEM Profª Anita Liévana Camargo, declamaram uma poesia em memória ao professor, ao lado da viúva Maria Dias, que emocionada, agradeceu o apoio de familiares, amigos, servidores municipais e pais de alunos da escola CEM Anita.

“Meu esposo não tinha noção do quanto era querido. Agradeço muito pela homenagem neste ano como patrono do Fliv, pois aqui era um lugar que ele gostava muito de estar, era do universo dele”, afirmou.

O momento de reconhecimento foi marcado pela entrega de uma placa pelo prefeito Jorge Seba e pela secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, eternizando o professor Milton na história do festival, que celebra 15 anos em 2025.

Seba relembrou que acompanhou o professor Milton juntamente com a equipe da Secretaria da Educação, em premiações estaduais e nacionais, sendo motivo de orgulho como o professor se empenhava com as crianças e nos projetos em sala de aula.

“Cada conquista era motivo de orgulho para todos nós, porque víamos de perto o quanto ele se dedicava às crianças e aos projetos em sala de aula. Milton não apenas ensinava. Ele inspirava, transformava e acreditava no potencial de cada aluno. É esse legado de amor pela educação que permanece vivo e continuará guiando muitas histórias.”

Confira na íntegra a poesia escrita e lida pelas alunas Ana Clara e Giovana



Um legado de amor

Não foi apenas matemática

Foi uma contação de histórias

O que aprendemos foi tão valioso

Foi além da sala de aula

Um ser gentil, compreensivo e respeitoso

Que de qualquer coisinha

Inventava e ensinava

Grandes histórias!

Ouvir suas palavras era paz

Acreditando a sonhar mais

Era carinho e ensino

Mostrando sempre o melhor caminho

Sua braveza era justa!

E lá no fundo víamos sua paixão

Sempre paciente e com todo seu tempo

Dedicava tudo o que fazia

pela educação…

E então você partiu

E deixou aqui com nós

Uma saudade imensa

Uma dor sem fim

Mas deixou também um grande legado

Que sempre será lembrado

Por todos nós aqui…

Se tivéssemos um minuto ainda

Queria te agradecer e dar aquele abraço

Pelo grande professor que foi

Mas olha aí de cima por nós.

Saudades eternas e sem fim.

Professor Milton Perecin dos Santos