Flash Net Brasil é destaque nacional ao conquistar 1º lugar no Desafio BCOP do NIC.br 

Reconhecimento da maior autoridade da internet no país atesta a excelência técnica da rede em segurança, estabilidade e na implementação do IPv6, a conexão do futuro.

A Flash Net Brasil acaba de conquistar um dos reconhecimentos mais importantes do setor de telecomunicações no país: o 1º lugar no Desafio BCOP, promovido pelo NIC.br, braço executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil. A premiação coloca a empresa no topo entre os provedores que seguem as melhores práticas operacionais atuais da internet, reforçando seu compromisso com qualidade, segurança e inovação tecnológica.