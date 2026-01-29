Flash Net Brasil é destaque nacional ao conquistar 1º lugar no Desafio BCOP do NIC.br 

Reconhecimento da maior autoridade da internet no país atesta a excelência técnica da rede em segurança, estabilidade e na implementação do IPv6, a conexão do futuro.
A Flash Net Brasil acaba de conquistar um dos reconhecimentos mais importantes do setor de telecomunicações no país: o 1º lugar no Desafio BCOP, promovido pelo NIC.br, braço executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil. A premiação coloca a empresa no topo entre os provedores que seguem as melhores práticas operacionais atuais da internet, reforçando seu compromisso com qualidade, segurança e inovação tecnológica.
Diferente de premiações baseadas apenas em velocidade contratada, o Desafio BCOP avalia critérios técnicos rigorosos, como a saúde da rede, segurança contra ataques, infraestrutura de DNS, além da implementação correta e massiva do IPv6, protocolo que representa o presente e o futuro da internet mundial. Ao conquistar o primeiro lugar, a Flash Net demonstra que sua operação é referência técnica no Brasil.
“Esse reconhecimento mostra que não somos apenas vendedores de megas. Somos engenheiros de conectividade”, destaca a Flash Net. “Ter nossa infraestrutura avaliada e validada pelo NIC.br confirma que seguimos padrões técnicos de excelência, alinhados às melhores práticas globais.”
IPv6: a internet do futuro já disponível hoje
Um dos grandes diferenciais que levaram a Flash Net ao topo do desafio é a supremacia na implementação do IPv6. Enquanto muitos provedores ainda enfrentam dificuldades com tecnologias antigas, a Flash Net opera com excelência no novo protocolo da internet.
Para o cliente, isso significa uma conexão mais direta, sem a necessidade de compartilhar o mesmo endereço IP com centenas de outros usuários, prática comum em redes que utilizam CGNAT. Na prática, o resultado é menor latência, mais estabilidade e melhor desempenho em jogos online, streaming e aplicações em tempo real.
Além disso, o IPv6 prepara a rede para a Internet das Coisas (IoT), permitindo que dispositivos como câmeras, assistentes virtuais, lâmpadas inteligentes e eletrodomésticos funcionem de forma mais eficiente e segura.
Qualidade e estabilidade comprovadas por medições independentes
Outro ponto decisivo na premiação foi o desempenho da Flash Net nas medições do SIMET, sistema oficial de monitoramento do NIC.br. Foram milhares de análises rigorosas que comprovaram que a internet entregue ao cliente corresponde ao que foi contratado, com alto nível de estabilidade.
“Não fomos nós que dissemos que somos bons. Foi o órgão máximo da internet brasileira que atestou”, reforça a empresa. Esse reconhecimento externo traz mais confiança e transparência para quem busca um serviço de internet confiável.
Segurança invisível que faz a diferença
A premiação também valida a adoção de práticas avançadas de segurança, como RPKI e proteção contra spoofing. Essas tecnologias atuam nos bastidores da rede, impedindo desvios de tráfego, fraudes e ataques cibernéticos.
Para o cliente, isso se traduz em proteção de dados, navegação mais segura e menor risco de interrupções causadas por ataques DDoS. Ao mesmo tempo, a Flash Net contribui para uma internet brasileira mais limpa e estável.
Tecnologia validada pela maior autoridade da internet no Brasil
O NIC.br, responsável pelo Desafio BCOP, é a entidade que implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). O CGI.br, por sua vez, é responsável por estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil. Portanto, este prêmio é um selo de qualidade emitido pela mais alta autoridade no assunto no país.
A premiação ocorreu durante a 15ª Semana de Infraestrutura da Internet, em dezembro de 2025, e celebrou as instituições que mais se empenharam na melhoria contínua de suas redes, incentivando a disseminação de boas práticas operacionais em todo o território nacional.
Com esta conquista, a Flash Net reafirma seu compromisso com a excelência e a inovação, provando que, mesmo em um mercado competitivo, a qualidade técnica e o respeito ao cliente fazem a diferença. A empresa não entrega apenas uma conexão, mas a certeza de estar navegando em uma das redes mais seguras, estáveis e modernas do Brasil.