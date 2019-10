Fisioterapia e Letras da UNIFEV recebem 4 estrelas do Guia da Faculdade do Estadão

Publicação analisou mais de 11 mil cursos superiores em todo o País; Instituição também teve outras graduações estreladas pela pesquisa.

Os alunos dos cursos de Fisioterapia e Letras da UNIFEV têm muito o que comemorar. A boa notícia é que as graduações receberam quatro estrelas (de 1 a 5) do Guia da Faculdade, organizado pelo jornal Estadão, em parceria com a startup Quero Educação. Os índices conquistados equivalem ao conceito de qualidade muito bom.

A publicação analisou mais de 11 mil cursos superiores em todo o País, colhendo a opinião de milhares de docentes que atuam em outras Instituições de Ensino Superior (IES), sobre as suas respectivas áreas de atuação. É a primeira edição da pesquisa, que avalia a qualidade do projeto pedagógico, a qualidade do corpo docente e a qualidade da infraestrutura de cada graduação.

De acordo com o coordenador do curso de Fisioterapia, Prof. Me. Ricardo Aparecido Lúcio Martins, o resultado da pesquisa foi recebido com muita alegria por todo o corpo docente. “Sem dúvidas, é o reflexo de todos os projetos que estão sendo desenvolvidos, atualmente, pela Fisioterapia. No ano passado, atendemos quase 7 mil pessoas da comunidade em nossa Clínica-Escola. Em 2019, queremos expandir esse número e a quantidade de ações socialmente responsáveis. Além disso, é preciso destacar importantes parcerias como, por exemplo, com a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, o Hospital de Amor e entidades assistenciais, que proporcionam oportunidades de estágios para os nossos universitários”, destacou.

Para o coordenador de Letras, Prof. Me. Paulo Rogério Ferrarezi, a graduação destaca-se por seus diferenciais. “Hoje, nossa matriz curricular capacita o estudante em todas as esferas, tornando-os profissionais conscientes da realidade que encontrará nas salas de aula. Com o Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), desde os primeiros anos os alunos têm contato com a rotina que encontrará no mercado de trabalho. Também ressaltamos o nosso corpo docente, que é totalmente engajado com as necessidades e particularidades de cada discente”.

Ferrarezi ainda pontuou o grande volume de projetos extensionistas que está sendo promovido com a participação da comunidade, como o Preparatório para o Enem, o Leitura Sustentável e o Cineclube Itinerante. “Quando abrimos a porta da Instituição para a população há uma troca muito interessante e gratificante, principalmente para os universitários, que conseguem atuar na prática”.

Também foram estrelados pelo Guia os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Farmácia, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e Propaganda da UNIFEV.

A Pró-Reitora do Centro Universitário de Votuporanga, Profa. Dra. Encarnação Manzano, parabenizou as conquistas. “Por mais uma vez, a Instituição é reconhecida como Referência em Educação. Os resultados são apenas consequência do trabalho diário que é desempenhado, colocando sempre, em primeiro lugar, o conhecimento e a educação”, finalizou.