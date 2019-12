Filho único de Hebe Camargo vive tranquilo em cidade da região

Marcello Camargo, 54 anos, filho da lendária apresentadora, gosta de navegar no rio e curtir os amigos

Da Redação/Folha Noroeste

Santa Fé do Sul é uma cidade com cerca de 30 mil habitantes no extremo noroeste do estado de São Paulo, a 600 km da capital. Foi nesse lugar onde ainda se vive a quietude típica do interior que Marcello Camargo escolheu aproveitar a vida, informou o jornalista Jeff Benício, do Jornal Folha Noroeste. Confira, abaixo, a sua reportagem na íntegra:

Mãe e filho – lembranças. Foto: Reprodução

Filho único da lendária Hebe Camargo, o apresentador, de 54 anos, gosta de navegar pelo Rio Paraná, tomar um chopp com amigos e jogar tênis. Uma rotina aprazível que ele só quebra quando viaja para gravar entrevistas.

Marcello acaba de retomar o canal de YouTube Café com Selinho. Ele faz entrevistas descontraídas com famosos e amigos. Recentemente, postou vídeos com a joalheira Lydia Sayeg, a atriz de A Praça é Nossa Renata Bras e o maquiador e hairstylist Eduardo Sacchiero, que trabalhou com Hebe por mais de 10 anos.

Na fase anterior do canal, ele gravou com Eliana, Lolita Rodrigues, Agnaldo Rayol e Sonia Abrão, entre outras personalidades midiáticas.

Formado em Administração pela FAAP, se lançou como apresentador em 1997. Teve atrações em emissoras regionais, como a Band Vale, o SBT Joinville e a Record Goiânia. Na fase final de Hebe na televisão, atuou como repórter do programa dela na RedeTV.

Apesar de ter crescido sob os holofotes por conta da fama da mãe, o apresentador optou por não viver à sombra de um dos maiores ícones da história da comunicação brasileira. Impôs sua personalidade ao inevitável rótulo ‘filho de celebridade’.

No filme “Hebe” e na série homônima, disponível no GloboPlay, a relação afetuosa de Hebe e Marcello ganha destaque. Ele deu suporte emocional nos momentos mais difíceis da carreira e da vida conjugal da apresentadora.

Marcelo de 54 anos, gosta de navegar pelo Rio Paraná, tomar um chopp com amigos e jogar tênis