Exposição Nacional de Orquídeas chega à 26ª edição em Votuporanga

Programação reúne feira de artesanato, gastronomia, cinema e atrações musicais no Parque da Cultura.

A 26ª Exposição Nacional de Orquídeas, realizada pela Associação Votuporanguense de Orquidófilos (AVORQ), contará com a participação de 130 expositores de diversas cidades do Estado de São Paulo, além de Minas Gerais e Goiás. A estimativa é de que pelo menos 3 mil orquídeas de diferentes espécies e nacionalidades, distribuídas em sete categorias distintas, façam parte da exposição. Pelo segundo ano consecutivo, o evento será realizado no Parque da Cultura, com expectativa de receber cerca de 5 mil visitantes ao longo dos três dias.

A programação terá início nesta sexta-feira (26.set), com a recepção dos expositores das 8h às 13h, seguida pelos julgamentos até às 17h. A abertura oficial será às 19h, com a divulgação dos resultados. “É uma alegria fazer parte do calendário da CAOB. No primeiro dia, teremos o julgamento das orquídeas, um processo muito especial, feito com critérios técnicos rigorosos que valorizam cada detalhe das flores”, ressalta o presidente da AVORQ, Luciano Junior Pedroso Nascimento.

No sábado (27), às 15h, será oferecido um curso gratuito à comunidade, com espaço para esclarecer dúvidas sobre cultivo. Já no domingo (28/9), das 9h às 11h, será promovida uma palestra sobre orquídeas com a participação de crianças de 6 a 9 anos. Na ocasião, serão distribuídas cerca de 200 mudas pequenas (seedlings) para plantio no Parque da Cultura.

No espaço externo, o público encontrará food trucks, brinquedos infláveis e feira de artesanato com horário estendido. Já no Centro de Cultura e Turismo, haverá cinema cultural e exposição no Museu. A programação está integrada ao Parque das Artes, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, que, excepcionalmente neste mês, será realizado no quarto fim de semana de setembro, em celebração à chegada da primavera.

A programação musical do fim de semana ficará por conta do cantor Kelvin Arruda, com o projeto “A música em cada um de nós”; e da cantora Thalia Munhoz, com o projeto “História cantada”. Ambos foram contemplados no segmento de Música pelo Bolsa Cultura 2025.

Cronograma

Parque das Artes – 26ª Exposição Nacional de Orquídeas

Dias 26, 27 e 28 de setembro

Sexta e sábado, das 8h às 20h | Domingo, das 8h às 16h.

Feira de Artesanato

Dias 26, 27 e 28 de setembro

Sexta e sábado, das 8h às 20h | Domingo, das 8h às 20h.

Food Trucks

Dias 26, 27 e 28 de setembro

A partir das 15h.

Cinema Cultural

Exibição do filme Guias de Luz – A Ancestralidade

Proponente: Giovanni Mantovani | Segmento Cultura Popular (Bolsa Cultura 2025)

Classificação: 12 anos.

Museu Edward Coruripe Costa – Piso 3