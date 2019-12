COLUNA “TURISMO PAULISTA” 

– Texto de: Jarbas Favoretto –

FAZENDA RENÓPOLIS

Muito o que ver na Fazenda Renopolis

Entre os lugares agradáveis na Serra da Mantiqueira, destacamos a Fazenda Renópolis, localizada no km 38 da estrada que liga Taubaté a Campos do Jordão, já no município de Santo Antônio do Pinhal.

Ali toda a produção é artesanal e orgânica.

As árvores frutíferas foram plantadas em plena mata nativa, digamos, unindo o útil ao agradável.

As proprietárias Denise e Débora Murgel, mãe e filha, transformaram uma fazenda, como tantas outras, num lugar diferente que produz tudo o que consome e é muito agradável para visitação por parte dos turistas.

Nos 20 alqueires da fazenda, com trilhas e cachoeiras, há um Jardim Japonês e loja de artesanato. Aberto sábados e domingos das 9h às 18h.

BARROCO PAULISTA

Não obstante o “Barroco Mineiro” seja insuperável, nós temos cá o que pode ser considerado o maior patrimônio do “Barroco Paulista”, representado pela igreja NS da Candelária, concluída em 1780 na Estância Turística de Itu.

Ela é assim considerada por seu conjunto arquitetônico, a talha, a decoração e equipamentos.

Seu altar mor é entalhado em madeira e tem colunas de sustentação no modelo salomônico.

Em 1887 toda a frente do prédio ameaçava ruir. Foi quando o engenheiro Ramos de Azevedo fez a sua recuperação, acrescentando elementos neoclássicos.

Na fachada há imagens vindas de Paris.

Foi tombado em 1938 e o prédio sempre enfeita qualquer fotografia.

Sempre é válida uma visita a Itu.

VOCÊ VAI GOSTAR

Se você não está acostumado a “rodar” pelo Interior, quando tiver chance vai descobrir que as estradas paulistas estão ótimas e que as distâncias são mais curtas do que nos parecem à primeira vista.

Na maioria das cidades interioranas paulistas você vai encontrar hotéis com disponibilidades, sem nenhum sufoco.

Você descobrirá que tais cidades têm um bom atendimento aos turistas e que as suas Secretarias e os seus Conselhos Municipais estão capacitados para uma boa orientação.

AOS INTERIORANOS

Aos que já residem numa região interiorana, recomendamos conhecer outras cidades do outro lado do Estado, ou seja, outra região das várias que temos no Estado.

Afinal, na década de 90, o Conselho Estadual de Turismo dividiu o Estado de São Paulo em 60 Núcleos de Turismo e você, que com toda a certeza vive num deles, por isso mesmo, precisa conhecer os outros 59 Núcleos de Turismo.

Está cheio de poetas por aí dando vários nomes e rótulos diferentes, mas as cidades são as mesmas e os Núcleos de Turismo continuam os mesmos.

Foram “bolados” por profissionais do Turismo e não por aprendizes.

REPETINDO…

Este colunista deseja a todos os seus leitores um Feliz 2020, sem corrupção, sem os defensores dela, sem tanta violência, sem tantas mentiras políticas e sem tanta ignorância.

Aliás, poderíamos não ter nada disso se a maioria soubesse escolher melhor na hora de votar corretamente,

(texto de Jarbas Favoretto, MTb 32.511 – 26/12/2019)