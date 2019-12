Histórico do município de Cardoso

A origem –

Entre os rios Turvo e Grande, às margens do primeiro, vários colonizadores desbravaram a mata e abriram picadas, como os senhores: Jerônimo Tavares de Souza, Manoel Abóbora, José de Campos Freire e José Santana de Oliveira.

Fundação do povoado

Em 20 de janeiro de 1937, Joaquim Cardoso da Silva ao iniciar uma povoação, foi buscar em São José do Rio Preto, o engenheiro José de Freitas Dantas, que planejou ruas, praças e divisão em lotes, iniciando-se a construção de casas de tijolos e a instalação do comércio no povoado.

Criação do Distrito

Em 30 de novembro de 1944, através da Lei Estadual nº 14334, foi decretada a elevação do povoado a Distrito de Paz, com a denominação de CARDOSO, sob a jurisdição de Vila Monteiro, atual município de Álvares Florence. A fase de maior progresso durante a formação de Cardoso deu-se entre 1943 e 1947, quando além do maior número de construções de moradias, ergueu-se o Grupo Escolar, a Igreja Matriz e o Posto Policial. No quadro fixado, pelo referido Decreto Lei, para vigorar em 1945/198, o Distrito de Cardoso passa a figurar no município de Votuporanga.

Criação e emancipação do município

Em 24 de dezembro de 1948, através da Lei Estadual nº 233, o Distrito de Cardoso é elevado à categoria de Município, desmembrado de Votuporanga. Sua instalação verificou-se no dia 10 de abril de 1949. Através da Lei Estadual nº 5285, de 18 de fevereiro de 1959, é criado o Distrito de Mira Estrela e incorporado ao município de Cardoso. Em divisão territorial datada de 01/07/1960, o município é formado dos Distritos de Cardoso e Mira Estrela. Através da Lei Estadual nº 8092, de 28 de fevereiro de 1964, desmembra o Distrito de Mira Estrela do município de Cardoso. A Lei Estadual nº 8092, de 28 de fevereiro de 1964, cria o Distrito de São João do Marinheiro e incorpora ao município de Cardoso. Em Divisão Territorial datada de 31/12/1968, o município é constituído de 2 Distritos: Cardoso e São João do Marinheiro. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15/07/1997.

Gentílico: Cardosense

GALERIA DE PREFEITOS

EPAMINONDAS JOSÉ DE ANDRADE 1949 à 1952

SAULO FRANCO JUNQUEIRA 1953 à 1956

FELICIO LIBANO 1957 à 1960

ANFILÓQUIO JOSÉ GOUVÊA 1961 à 1964

FELICIO LIBANO 1965 à 1968

ANTÔNIO CARLOS ROMANO 1969 à 1972

ANTÔNIO FERNANDES GARCIA 1973 à 1976

ANTÔNIO CARLOS ROMANO 1977 à 1982

ANTÔNIO FERNANDES GARCIA 1983 à 1988

JOÃO DA BRAHMA DE OLIVEIRA DA SILVA 1989 à 1992

EDSON BORGES DE PAULA 01/01/1993 à 31/12/1996

JOÃO DA BRAHMA DE OLIVEIRA DA SILVA 01/01/1997 à 31/12/2000

JOÃO DA BRAHMA DE OLIVEIRA DA SILVA 01/01/2001 à 31/12/2004

TERESA CÉSPEDE 01/01/2005 à 31/12/2008

JOÃO DA BRAHMA DE OLIVEIRA DA SILVA 01/01/2009 à 31/12/2012

LEONARDO GOMES DA SILVA 01/01/2013 à 31/12/2016

JAIR CESAR NATTES 01/01/2017 à 31/12/2020

OBS.: O Sr. EPAMINONDAS JOSÉ DE ANDRADE, foi o primeiro Prefeito de Cardoso.

(Fonte – Memorial dos Municípios)