FÉstival Votuporanga contará com recreação criativa para crianças

Gratuito, o evento voltado às culturas cristãs será realizado neste sábado (7), na Concha Acústica, com atividades como oficina de colorir.

Neste sábado, 7 de dezembro, a Concha Acústica será palco do FÉstival, evento voltado às expressões da cultura cristã. Iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, o festival é correalizado pela Prefeitura de Votuporanga e conta com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte. Com entrada gratuita, a celebração terá programação a partir das 15h.

“O FÉstival é uma oportunidade única de envolver as crianças de maneira criativa e divertida, estimulando sua expressão artística e conexão com a fé. Com atividades como a oficina de colorir, pintura facial e esculturas de balões, buscamos proporcionar um ambiente acolhedor e inspirador, onde os pequenos possam se divertir enquanto exploram sua criatividade e aprendem sobre as tradições culturais cristãs de uma forma lúdica”, destaca Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Outro atrativo do evento é um espaço voltado à vivência cristã por meio da estética, com uma árvore cenográfica que traz como frutos mensagens inspiradas pela espiritualidade.

Atrações musicais

Além disso, o festival contará com uma programação musical diversificada, trazendo artistas talentosos para embalar o público ao longo do dia. A abertura será com a cantora Renata Marin, às 15h, seguida pela apresentação da banda Marcados, às 16h30. Às 18h, Nicoli Francini e Ebert se apresentarão, oferecendo uma mistura de músicas inspiradoras. O espetáculo “Bandarel de Palhaços”, com circo e fanfarra itinerante da Cia Matulandante, promete encantar a todos às 19h. A noite será fechada com a participação de Sarah Farias, às 20h, e o show de Ton Carfi, às 21h30, trazendo ainda mais energia e emoção ao evento. Com uma seleção de artistas talentosos, o FÉstival promete momentos de alegria e espiritualidade para todos os públicos.

O FÉstival

Voltado para as expressões culturais cristãs, o FÉstival teve sua primeira edição em 2023, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Para o ano de 2024, o evento foi expandido, com edições em Santa Bárbara d’Oeste, em abril; e em Guaratinguetá, em julho; além do espaço FÉstival Kids, com atividades voltadas para as crianças, no evento Summer Beats, que aconteceu em São Paulo, no mês de setembro.

Sobre a Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.

Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.

