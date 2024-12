Hemocentro de cães e gatos convive com a falta de sangue para salvar os animais e busca aumentar número de doadores

A maioria das pessoas não se dá conta de que existe também um hemocentro para cachorros e gatos, o Hemoser, em São José do Rio Preto, e que enfrenta o mesmo problema.

Os hemocentros convivem diariamente com a falta de sangue. Infelizmente, esta realidade não é exclusiva dos seres humanos. A maioria das pessoas não se dá conta de que existe também um hemocentro para cachorros e gatos, o Hemoser, e que enfrenta o mesmo problema. O desafio do Hemoser é ainda maior por ser o único hemocentro de todo o noroeste paulista e, portanto, que atende moradores de mais de 100 cidades e seus pets. A doação é gratuita, bastando ao dono inscrever o animal na unidade.

A equipe do hemocentro vai até as casas dos doadores colher sangue, em todas as cidades da região. “Precisamos muito de doadores, pois a demanda é muito grande. Infelizmente, como grande parte da população não sabe da existência do hemocentro, o número de doadores é muito pequeno, sobretudo se considerarmos a quantidade de animais somente em Rio Preto”, afirma a médica veterinária Thaís Antonussi, responsável técnica do Hemoser, sediado em São José do Rio Preto.

O último levantamento público contabilizou quase 355 mil cães e gatos em Rio Preto, em 2018. De lá para cá, não há este censo de animais, mas Thaís estima que sejam mais de 400 mil. “São muitas vidas que podem ser salvas com a doação. E basta o dono do animal entrar em contato conosco que vamos até a sua casa para coletar o sangue”, salienta a veterinária.

“A procura por bolsas de sangue de cães e gatos é muito grande por diversos motivos, como anemias, hemoparasitoses, doenças virais, tumores, traumas, hemorragias, sendo que a transfusão de sangue é indispensável para o tratamento desses pacientes e manutenção da vida”, explica.

Instalado há quatro anos, o Hemoser tem infraestrutura e equipe profissional especializada que atende todo o noroeste paulista e até outras regiões do Estado.

Assim como os seres humanos, cães e gatos também possuem tipagem sanguínea. Os gatos têm três tipos sanguíneos e os cães possuem oito. Em cães, assim como humanos, é necessário antes de qualquer transfusão, fazer o teste de compatibilidade e tipagem sanguínea. Neles, as reações transfusionais são menos comuns. Já em gatos podem ser severas, explica Thaís.

Para que um pet possa salvar a vida de outro, são necessários requisitos veterinários e a autorização do tutor para o procedimento, porém, a veterinária ressalta que o processo é muito mais simples do que entre humanos. Ao contrário destes, os pets não precisam passar por uma preparação antes da coleta do sangue, desde que atendam aos pré-requisitos.

Para ser doador, o cão precisa ter mais que 25 quilos, idade entre 1 e 7 anos, ser dócil e saudável. A faixa etária é a mesma como requisito para o gato, porém deve ter peso médio de quatro quilos, não pode ser obeso e sem acesso à rua.

Os animais já doadores precisam respeitar um intervalo de tempo entre cada procedimento que, segundo Thaís, é de a cada 3 meses.

A veterinária ressalta que o estímulo à doação de sangue entre animais também é fundamental, pois pode salvar a vida de muitos doentes ou vítimas de acidentes.

Hemoser – Banco de Sangue Veterinário do Centro de Tratamento de Doenças Hematológicas

Telefone: (17) 9 9670-0614

Horário para doações: segunda a quinta-feira, das 8 às 18h

Atendimento 24 horas para fornecimento de bolsas de sangue e para casos hematológicos e de internação

Endereço: Rua Professor Stélio Machado Loureiro, 174 – Boa Vista, São José do Rio Preto

