Câmara aprova criação do Dia Municipal dos Veículos Exóticos em Votuporanga 

Projeto do vereador Cabo Renato Abdala (PRD) inclui evento automotivo no calendário oficial e aposta no turismo, na cultura e no fortalecimento da economia local.

Votuporanga passa a contar oficialmente com uma nova data dedicada aos apaixonados por carros e motocicletas. A Câmara Municipal aprovou projeto de autoria do vereador Cabo Renato Abdala (PRD) que institui o Dia Municipal dos Veículos Exóticos e inclui o Encontro Municipal de Veículos Exóticos no Calendário Oficial de Eventos do município.

Pela proposta, o Dia Municipal dos Veículos Exóticos será celebrado anualmente em 28 de setembro. Já o Encontro Municipal de Veículos Exóticos deverá ser realizado na semana em que ocorrer o dia 23 de abril, consolidando uma agenda voltada à valorização da cultura automotiva e motociclística na cidade.

A iniciativa cria uma referência oficial para reunir colecionadores, clubes automotivos e motociclísticos, expositores e admiradores de veículos que se destacam pela raridade, história, desempenho, personalização ou características diferenciadas.

Turismo e economia em movimento

Um dos principais objetivos da proposta é transformar o encontro em uma atração capaz de atrair visitantes de diversas cidades da região, fortalecendo o turismo de eventos em Votuporanga.

De acordo com a justificativa apresentada pelo vereador Cabo Renato Abdala, iniciativas desse segmento têm potencial para movimentar diferentes setores da economia local, beneficiando hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, oficinas, lojas e estabelecimentos comerciais em geral.

O projeto considera como veículos exóticos uma ampla variedade de modelos, incluindo carros antigos e clássicos, esportivos, superesportivos, personalizados, customizados, raros e de relevância histórica, além de motocicletas e outros veículos de interesse especial.

Evento para toda a família

A proposta prevê que o encontro vá além da simples exposição de veículos. A programação poderá incluir apresentações culturais, atividades educativas, ações beneficentes e a participação de clubes, associações e colecionadores da região.

A intenção é criar um ambiente de lazer e integração para toda a família, valorizando não apenas os veículos em exposição, mas também a convivência entre admiradores, profissionais do setor e a comunidade.

Além do impacto econômico, o projeto busca incentivar a preservação da história automotiva e motociclística, contribuindo para a valorização de veículos que representam diferentes épocas, estilos e avanços tecnológicos.

Nova atração no calendário oficial

A realização do evento poderá ocorrer por meio de parcerias entre o Poder Executivo, clubes automotivos e motociclísticos, associações e a iniciativa privada, sem geração de despesa pública obrigatória.

Com a aprovação da proposta, o vereador Cabo Renato Abdala pretende inserir Votuporanga no circuito regional de eventos automotivos, criando uma nova oportunidade para promover turismo, cultura, lazer e geração de negócios.

A expectativa é que o Encontro Municipal dos Veículos Exóticos se torne uma atração permanente do calendário da cidade, reunindo diferentes gerações em torno da paixão por carros e motocicletas e ampliando a visibilidade de Votuporanga no cenário regional.