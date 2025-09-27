Praças viram palco de música e cinema

Com programação gratuita para todas as idades, Quarteto Spirituals e projeto FIC Votu ‘Céu Aberto’ se apresentam hoje, na Vila Carvalho, e no amanhã, em Simonsen

@caroline_leidiane

A cultura vai tomar conta de dois espaços públicos neste fim de semana, com uma programação gratuita que une música e cinema a céu aberto. Hoje (27), a Vila Carvalho recebe o espetáculo “Cantos de Fé e Liberdade” e a exibição do projeto FIC Votu “Céu Aberto”, ao lado da Capela São João Batista. Amanhã (28), a mesma programação chega à Praça João Paulo II, em Simonsen.

As atividades começam às 17h30, com o Quarteto Spirituals, e seguem às 18h30 com a exibição de filmes regionais ao ar livre. A proposta é aproximar a comunidade da arte, reforçando o acesso democrático à cultura e a convivência em espaços coletivos.

O projeto é realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, através do Programa Bolsa Cultura 2025, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Música de resistência e esperança

O Quarteto Spirituals é um grupo musical brasileiro formado em 1993 na Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecido pelo seu uso da técnica vocal a cappella (sem instrumentos) para interpretar música gospel e negro spirituals, em homenagem aos cânticos de libertação de escravos afro-americanos. No espetáculo “Cantos de Fé e Liberdade”, os arranjos vocais intensos criam uma experiência emocionante, marcada por potência histórica e simbólica.

Cinema para todos

O projeto FIC Votu “Céu Aberto”, idealizado pela Cine Haven, dos irmãos Ronaldo e Rogério Lemos, tem levado o cinema independente para praças, ruas e feiras de Votuporanga e região. Contemplado pelo Bolsa Cultura 2025, o festival valoriza a produção audiovisual local ao exibir gratuitamente filmes regionais em estrutura itinerante, com telão inflável, projeção em 4K e som de alta qualidade, transformando espaços públicos em verdadeiras salas de cinema ao ar livre.

SERVIÇO

Hoje (27/09) – Vila Carvalho, ao lado da Capela São João Batista

Amanhã (28/09) – Praça João Paulo II, Rua Adelino Favaron, 240, Simonsen

17h30 – Quarteto Spirituals – Cantos de Fé e Liberdade

18h30 – FIC Votu “Céu Aberto”

Entrada gratuita