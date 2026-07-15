Fernando Haddad fará palestra na ACV nesta quinta-feira 

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo abordará o tema “Reforma Tributária”; em seguida, a comitiva que deve ser composta também por Márcio França, Marina Silva e Simone Tebet será recepcionada para uma plenária no Sindicato dos Moveleiros de Votuporanga.

O pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT), estará em Votuporanga/SP e região nesta quinta-feira (16.jul), em uma agenda de pré-campanha pelo interior paulista. A visita marca a primeira passagem do ex-ministro da Fazenda pelo noroeste do estado durante o período de articulações políticas.

Na oportunidade, Fernando Haddad deve estar acompanhado do vice na chapa, Márcio França (PSB), além de duas postulantes ao Senado, Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

A visita começará por Fernandópolis/SP, a recepção está prevista para às 15h30, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, localizada na Rua Rio de Janeiro, no centro da cidade.

A comitiva também passará por Jales/SP, antes de desembarcar em Votuporanga.

Na cidade das brisas suaves, o primeiro compromisso público será às 17h, quando Fernando Haddad fará uma palestra na Associação Comercial de Votuporanga (ACV), abordando o tema: “Reforma Tributária – entenda os impactos para o Brasil, para os municípios e para você”.

Ainda segundo o apurado, a agenda reserva visitas, como por exemplo, a Santa Casa de Votuporanga, hospital referência regional.

Em seguida, por volta das 19h30, a comitiva participa de uma plenária aberta à população, onde, segundo o divulgado pela organização, deve ser discutida o futuro do Estado de São Paulo, propostas para a educação, saúde e geração de empregos, além de espaço aberto para manifestação popular.

O encontro ocorrerá no Sindicato dos Moveleiros, na Rua Aristides Gallo, 5370 – ao lado do Clube dos 40.

Na sexta-feira (17), a agenda continua com compromissos em Catanduva/SP, sendo encerrada em São José do Rio Preto/SP, onde a comitiva visitará lugares, como por exemplo, o Hospital de Base, seguido de uma coletiva de imprensa.

Por fim, partidos de esquerda e movimentos sociais alinhados à candidatura do petista planejam uma grande mobilização no Centro Cultural Vasco, na Boa Vista.