Massa de ar polar derruba temperaturas no interior paulista 

Em Votuporanga/SP, os termômetros devem variar entre 10°C e 32°C. O fenômeno favorece nevoeiros e geadas em regiões do interior paulista.

A atuação de uma massa de ar frio e seco de origem polar provocou a derrubada nas temperaturas no interior paulista, sendo mais perceptível nesta terça-feira (14.jul). De acordo com a Defesa Civil do Estado, as condições também favorecem a formação de nevoeiros nas primeiras horas da manhã, ocorrência de geadas em áreas serranas e de planalto e queda da umidade relativa do ar em diversas regiões do interior.

Nesta quarta-feira (15), a massa de ar polar continua influenciando as condições meteorológicas em todo o Estado. O dia deve ser mais frio, com possibilidade de formação de nevoeiros e neblinas.

Embora as temperaturas aumentem gradualmente ao longo da tarde, os ventos predominantes do quadrante sul manterão a sensação de frio durante a noite.

Diante da previsão de frio intenso, a Defesa Civil do Estado de São Paulo orienta a população a redobrar os cuidados com crianças, idosos, pessoas em situação de rua e animais de estimação, que são mais vulneráveis aos efeitos das baixas temperaturas.

A recomendação é se manter bem agasalhado, garantir a ventilação dos ambientes e evitar improvisar sistemas de aquecimento, devido ao risco de incêndios e de intoxicação por monóxido de carbono.

Os motoristas também devem ficar atentos nas primeiras horas da manhã, quando a formação de nevoeiros e neblinas pode reduzir temporariamente a visibilidade nas estradas.

Segundo o Climatempo, frente fria deve trazer chuva nos próximos dias para Votuporanga: