Futura/Apex: Lula é rejeitado por 47,6% dos eleitores; Flávio, por 45,4% 

Foram ouvidas 2.000 pessoas em todo o país entre os dias 07 e 11 de julho; margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo a nova pesquisa Futura/Apex divulgada nesta terça-feira (14.jul), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a taxa de rejeição dos eleitores entre os presidenciáveis, com 47,6%, enquanto o senador e pré-candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro (RJ), aparece na sequência, com 45,4% de rejeição.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) aparece logo em seguida na lista de nomes rejeitados pelos eleitores brasileiros, com 32,2%. Na sequência, aparece o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 15,3%; seguido por Cabo Daciolo (Mobiliza), com 14,7% de rejeição.

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece no levantamento com 13,3%, de rejeição; seguido por Renan Santos (Missão), com 12,3%; e pelo ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Joaquim Barbosa (DC), com 10,5%. Augusto Cury (Avante) aparece com 9,6%.

Dentre os entrevistados, 1,3% rejeitam todos os pré-candidatos, enquanto um percentual de 0,8% não rejeita nenhum. Outros 2,5% não souberam responder.

Metodologia

Foram ouvidas 2.000 pessoas em todo o país entre os dias 07 e 11 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

A pesquisa foi realizada com recursos próprios do instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-07294/2026.

*Com informações da CNN Brasil