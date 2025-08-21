Felipe Ota Pinheiro é tricampeão Paulista de Jiu-jítsu 

O atleta de 14 anos, nascido em Salvador/BA e radicado em Votuporanga/SP, conquistou o título de forma invicta. Felipe é considerado uma das grandes promessas do esporte no Brasil.

No último final de semana, o atleta Felipe Ota Pinheiro, de 14 anos, conquistou o título de tricampeão Paulista de Jiu-Jítsu em sua categoria ao vencer a 3ª etapa do Campeonato Paulista de Jiu-Jítsu, em Barueri/SP.

Na competição, o atleta nascido em Salvador/BA e radicado em Votuporanga/SP, disputou quatro lutas em três etapas. Com foco, disciplina e comprometimento, Felipe mostrou todo o seu talento e dedicação nos tatames.

A conquista coloca Felipe entre os principais nomes da sua categoria no Estado de São Paulo. Mais do que uma vitória individual, o feito inspira outros jovens ao mostrar que perseverança, foco e comprometimento podem abrir caminhos de sucesso dentro e fora do esporte.

Felipe expressa sua gratidão a todos que o apoiam nessa jornada: ao seu sensei Tidó e toda a equipe do Tidó BJJ, aos seus pais Larissa Ota e Alexandro Pereira Pinheiro, seu irmão João Ota Pinheiro e sua avó Ana Márcia Fukuhara Watanabe.

Agradecimento especial ao seu avô e patrocinador, Alcides Alves da Silva, da Imobiliária Padroeira, à Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga e ao secretário Marcello Stringari.

O Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu é uma competição que visa rankear os melhores lutadores do Estado de São Paulo, com regras estabelecidas pela Confederação Brasileira de Jiu-jítsu (CBJJ).