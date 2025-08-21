Carro pega fogo em avenida de Fernandópolis 

O Jeep/Renegade havia sido comprado horas antes; o novo proprietário abasteceu o tanque e saiu para dar uma volta pela cidade, quando começaram as chamas. Não houve feridos.

O sonho de ter um carro novo se transformou em pesadelo para um motorista na noite desta quarta-feira (20.ago), na Avenida Amadeu Bizelli, próximo ao córrego Santa Rita, em Fernandópolis/SP. Ele havia acabado de comprar um Jeep/Renegade no final da tarde, mas o veículo pegou fogo e ficou completamente destruído.

Segundo o motorista, que não teve a identidade divulgada, ele abasteceu o carro e saiu para dar uma volta pela cidade, quando as chamas começaram de forma repentina. Ele teve tempo apenas de sair do veículo antes que o fogo se alastrasse por completo.

Apesar do susto, o motorista não se feriu. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas levou mais de 25 minutos para chegar ao local. A demora no socorro e o veículo totalmente consumido pelas chamas causaram transtornos no trânsito.

Críticas ao sistema do Corpo de Bombeiros

A demora do Corpo de Bombeiros levantou críticas sobre a eficiência do novo sistema de atendimento da corporação. Atualmente, as ligações de emergência feitas em Fernandópolis são direcionadas para uma central em Bauru/SP. Somente após a triagem, a ocorrência é repassada para a companhia em Fernandópolis.

Especialistas e cidadãos reclamam que a centralização do serviço de emergência causa atrasos, pois os atendentes de Bauru não conhecem os pontos de referência da região. A falta de conhecimento local, segundo eles, prejudica a agilidade do socorro, que seria mais rápido se a ligação caísse diretamente na cidade.

*Com informações do Região Noroeste