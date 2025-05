Feira de Ciências do curso de Pedagogia da Unifev promove aprendizado interativo

Os trabalhos foram desenvolvidos e apresentados com o objetivo de integrar teoria e prática na formação docente.

A Feira de Ciências 2025 do curso de Pedagogia da Unifev movimentou o câmpus Centro na noite da última quarta-feira (15.mai), com uma programação repleta de experiências interativas e educativas. Sob a supervisão do Prof. Me. Bruno Benhocci Santana, a atividade envolveu os alunos dos 3º e 5º períodos, que apresentaram experimentos científicos produzidos em grupo.

Os trabalhos foram desenvolvidos dentro da unidade curricular Metodologia do Ensino de Ciências, com o objetivo de integrar teoria e prática na formação docente. Durante o evento, os visitantes puderam conferir de perto demonstrações que estimularam a curiosidade e a compreensão de conceitos científicos de forma acessível e criativa.

A feira foi realizada no corredor de acesso do câmpus e contou com a presença do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, e do coordenador do curso de Pedagogia, Prof. Dr. Anderson Bençal. Ambos prestigiaram a dedicação dos estudantes e destacaram a importância de ações como essa para a formação acadêmica.

Alunos de diversos cursos da Unifev visitaram a exposição e participaram ativamente das atividades, tornando o momento ainda mais dinâmico e enriquecedor. O evento se destacou por unir aprendizado e diversão, reforçando o compromisso da Instituição com práticas pedagógicas inovadoras.

“A Feira de Ciências é uma oportunidade valiosa para que nossos alunos articulem teoria e prática de forma criativa e significativa. Ver os futuros pedagogos planejando e executando experimentos com tanta dedicação nos enche de orgulho e reforça o compromisso do curso com uma formação docente de qualidade. A interação com estudantes de outros cursos amplia o alcance da proposta e valoriza ainda mais o trabalho desenvolvido. Agradeço ao professor Bruno Benhocci Santana pela condução da atividade e parabenizo todos os envolvidos pelo excelente resultado”, finalizou Bençal.