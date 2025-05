CAV sub-15 vence o América FC fora de casa  

Vitória por 2 a 0 mantém a Pantera Alvinegra invicta no Paulistão da categoria.

Na manhã deste sábado (17.mai), as equipes sub-15 e sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense entraram em campo no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto/SP, para enfrentar o América F.C em mais uma rodada do Campeonato Paulista das categorias de base.

O destaque do dia ficou com o time sub-15, que venceu os donos da casa por 2 a 0 e manteve a invencibilidade na competição. Com uma atuação sólida e equilibrada, o CAV controlou o jogo, marcou nos momentos certos e mostrou, mais uma vez, a força do elenco jovem. A defesa se manteve firme, garantindo mais um jogo sem sofrer gols e consolidando a equipe entre as favoritas da chave.

Já no confronto do sub-17, o Votuporanguense teve uma manhã mais difícil. A equipe acabou goleada pelo América por 6 a 1. Apesar do revés, o time segue na luta pela recuperação nas próximas rodadas, com foco em corrigir os erros e buscar evolução dentro da competição.

Os elencos do Votuporanguense sub-15 e sub-17 já se preparam para o próximo sábado (24), contra o Mirassol, na arena de Mirassol, às 9h e 11h, respectivamente.