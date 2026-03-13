Feira de Artesanato e Parque das Artes movimentam o final de semana

Eventos reúnem gastronomia, artesanato, cinema e apresentações musicais para toda a família.

A Feira de Artesanato e o Parque das Artes movimentam o fim de semana em Votuporanga, reunindo opções de lazer, cultura e gastronomia para toda a família.

Neste sábado (14), das 9h às 16h, a Concha Acústica recebe a tradicional Feira de Artesanato, reunindo artesãos locais que irão expor e comercializar seus produtos. A iniciativa é uma oportunidade para que a população prestigie o talento dos artistas da cidade, valorize a produção artesanal e encontre peças exclusivas para suas compras.

Já no domingo (15) tem o Parque das Artes no Parque da Cultura, evento que oferece à população um fim de semana agradável, com food trucks com variadas opções de doces, lanches e salgados, música, cinema ao ar livre e feira de artesanato que valoriza o trabalho de artesãos locais.

A programação tem início às 15h e segue até às 21h. Às 18h tem apresentação da Banda Zequinha de Abreu no palco principal. Às 19h tem cinema ao ar livre.

Durante o evento, também estarão em funcionamento atrações do parque, como a tirolesa, das 15h às 20h, e o pedalinho, das 15h às 18h, ampliando as opções de diversão para crianças, jovens e adultos.

A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, destaca a importância da iniciativa: “O Parque das Artes já se tornou uma tradição em Votuporanga, sendo realizado todo o terceiro domingo de cada mês ao longo do ano. É um evento que reúne cultura, lazer e convivência, além de valorizar nossos artistas, artesãos e o próprio Parque da Cultura, que é um dos grandes cartões-postais da nossa cidade”, afirmou.