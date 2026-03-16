Oficina gratuita de figurino será realizada no Parque da Cultura

A oficina gratuita “Figurino: Luz, Câmera e Ação!” ocorre nesta terça-feira (17), às 18h, na sala de cinema do Parque da Cultura.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove nesta terça-feira (17), às 18h, a oficina gratuita “Figurino: Luz, Câmera e Ação!”, na sala de cinema do Parque da Cultura. A atividade integra o programa Pontos MIS e é voltada a interessados a partir de 15 anos.

Ministrada pela figurinista, diretora de arte e artista educadora Maria Cecília Amaral, a oficina abordará a criação de figurinos para personagens de cinema, teatro e televisão, explorando aspectos como época, estilo e a atmosfera narrativa das produções.

A atividade oferece 20 vagas e as inscrições poderão ser feitas momentos antes do início da oficina. Para a dinâmica prática, os participantes devem levar uma peça de roupa ou pedaço de tecido para customização; os demais materiais serão disponibilizados pela organização.