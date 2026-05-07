Falece Egídio Luiz Paschoalotti, aos 91 anos 

Faleceu à 1h30 da madrugada desta terça-feira, dia 6 de maio, no Hospital da Unimed, em Jundiaí/SP, aos 91 anos, Egídio Luiz Paschoalotti.

Católico, Egidio residia atualmente em Jundiaí, mas marcou sua trajetória em Votuporanga, onde viveu entre os anos de 1970 e 1979. Na cidade, atuou como gerente das Casas Pernambucanas, além de ter participação ativa na Associação Comercial e no Rotary Club.

Sr. Egídio deixou a esposa Ledinha e os filhos: Mario, Márcia, Marta, Marcos e Mauro; os netos: Mariana, Bruno, Enzo, Giulia, Fernanda, Gabriel, Cyro, Pedro e Luiza; os bisnetos: Tomás e Luna; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Atendendo a um desejo manifestado em vida, foi velado e sepultado em Brotas/SP, cidade onde nasceu.