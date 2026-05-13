Falece Eurides Grippe, aos 79 anos 

Faleceu na noite desta terça-feira (12.mai), às 20h, em Votuporanga/SP, a senhora Eurides Grippe, aos 79 anos.

Vítima de complicações de insuficiência renal, Sra. Eurides era aposentada e seguia a religião espírita. Ela deixou o esposo Antônio Laridondo (Toninho da Artesia); a filha, Fabiana Baldissera Marão Duarte, casada com Emílio César Marão Duarte; e a neta Natália Baldissera Marão Duarte; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu velório ocorre nesta quarta-feira (13) no Velório Sagrado Coração; e o sepultamento está previsto para às 17h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.