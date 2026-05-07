Falece Sebastião Nogueira Carmona, aos 85 anos 

Faleceu na manhã desta quinta-feira (7.mai), o agropecuarista Sebastião Nogueira Carmona, aos 85 anos – popularmente conhecido como Tião Carmona.

Vítima de complicações causadas por um câncer, Sr. Sebastião, era figura conhecida e respeitada em Votuporanga e região, principalmente por sua forte atuação no setor agropecuário e pelo amor ao universo do rodeio.

Tião Carmona é considerado um dos grandes incentivadores das festas e tradições sertanejas em Votuporanga, sendo presença constante nos eventos, assim como em ações sociais e beneficentes, sempre colaborando com iniciativas voltadas ao bem-estar da população votuporanguense.

Tião Carmona deixou a esposa Ivanilde Gomes e o filho Ivan Carmona; além de demais familiares e vasto círculo de amizade e admiradores.

Ainda não foram divulgados o horário e local de sepultamento.