Falece em acidente o advogado Carlos Ciabotti

Um grave acidente envolvendo dois carros tirou a vida do advogado da cidade de Patrocínio (MG), Carlos Costa Ciabotti, 64 anos, irmão do também advogado de Votuporanga, Paulo Ciabotti. A ocorrência, que foi registrada no último dia 18, aconteceu por volta das 13h10, no KM 516,5 da BR 365, no município de Monte Carmelo (MG), levou a óbito, além de Ciabotti, que dirigia um Corolla preto, um passageiro de um Ford KA, que segundo consta, teria invadido a pista contrária e batido de frente como o Corolla que era conduzido por Ciabotti.

O advogado Carlos Costa Ciabotti, que era Membro do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, foi velado e sepultado naquela localidade no ultimo dia 19.