Polícia prende suspeitos de integrar quadrilha de furto e venda de quase 260 cabeças de gado no noroeste de SP 

Investigação da Polícia Civil identificou grupo com atuação em ao menos cinco cidades, responsável por ao menos seis furtos, de julho de 2025 a janeiro de 2026. Dois foram presos. Quatro suspeitos seguem foragidos.

A Polícia Civil de Ilha Solteira/SP desarticulou uma quadrilha responsável pelo furto de pelo menos 259 bovinos em cidades do noroeste paulista e prendeu dois suspeitos pelo crime. Ao todo, seis pessoas foram identificadas durante a investigação, mas quatro delas continuam foragidas.

Segundo a delegacia do município, o grupo é investigado por envolvimento no furto de gado em propriedades rurais das cidades de Ilha Solteira, Guaraçaí, Mirandópolis e Dirce Reis entre julho de 2025 e janeiro de 2026.

O caso mais recente ocorreu em 29 de janeiro deste ano, quando 80 animais foram furtados em Ilha Solteira. Parte dos bovinos foi localizada posteriormente pela Polícia Militar Ambiental em propriedades nas cidades de Andradina, Cedral e Potirendaba.

A partir do crime mais recente, o setor de investigações da Polícia Civil da Delegacia Seccional de Andradina iniciou um trabalho de cruzamento de dados, o que levou à identificação de seis suspeitos: dois moradores de Pereira Barreto, um de Andradina e três de São José do Rio Preto.

A investigação da Polícia Civil apontou que os suspeitos de Pereira Barreto seriam responsáveis pela execução dos furtos nas propriedades rurais. Depois disso, os animais eram levados inicialmente para uma fazenda em Andradina e, na sequência, transportados para propriedades em Cedral e Potirendaba, onde seriam negociados.

Ainda segundo a polícia, o dinheiro obtido com a venda do gado era depositado em uma empresa do ramo atacadista de roupas em São José do Rio Preto e posteriormente repassado aos executores dos crimes.

Até o momento, a investigação esclareceu seis furtos de bois, vacas e novilhas registrados nas seguintes cidades:

Guaraçaí, em 10 de julho de 2025: furto de 39 vacas;

Ilha Solteira, em 25 de agosto de 2025: furto de 32 bois;

Dirce Reis, em 26 de agosto de 2025: furto de 38 novilhas;

Ilha Solteira, em 3 de outubro de 2025: furto de 55 bois;

Mirandópolis, em 9 de dezembro de 2025: furto de 15 novilhas;

Ilha Solteira, em 29 de janeiro de 2026: furto de 80 bois;

A Justiça decretou a prisão preventiva dos seis investigados. Dois deles foram capturados, enquanto os demais seguem sendo procurados.

Embarcadouro improvisado

No furto em janeiro, em Ilha Solteira, os criminosos chegaram a erguer uma estrutura de madeira para facilitar o embarque do gado em caminhões.

O dono da fazenda relatou que alugava a área para a criação de gado e que os arrendatários, responsáveis pelos animais, perceberam o desaparecimento.

Conforme o registro policial, os animais furtados tinham marcações com as siglas “JP” ou “CB”, e alguns apresentam furo na orelha direita, características que auxiliaram na identificação do rebanho, localizado no início de fevereiro em Cedral.

As investigações prosseguem para identificar se há outros envolvidos no esquema criminoso.

*Com informações do g1