Falece Carlos Roberto Alves, aos 55 anos 

Faleceu na madrugada deste sábado (6.set), o aposentado Carlos Roberto Alves, aos 55 anos. Morador do bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP. Evangélico, frequentava a Congregação Cristã no Brasil.

Vítima de infarto, Sr. Carlos deixou a esposa Lucinéia Carneiro e as filhas: Joselaine Alves Carneiro e Jéssica Cristina Carneiro Alves Ribeiro; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

O velório ocorre no Velório Municipal “Aldo Zara” com Serviço Divino de Funeral previsto para às 15h30; o sepultamento ocorre às 17h no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.